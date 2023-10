Diminué par les assauts de la Coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby), le Parti démocratique sénégalais (Pds) tente de se renforcer en vue de la Présidentielle du 25 février 2024. Un appel de Me Abdoulaye Wade, son leader charismatique, qui a été repris par le candidat du parti, Karim Wade, qui a demandé aux responsables et militants du Pds, qui avaient quitté le parti, de revenir au bercail pour aller à la reconquête du pouvoir.

Par Ousmane SOW

Le Parti démocratique sénégalais (Pds), qui n’avait pas participé à la dernière Présidentielle et qui avait enregistré beaucoup de départs, est dans une logique de reconstruction de la famille libérale pour aller à la reconquête du pouvoir. Dans cette perspective, après le retour de Mayoro Faye, deux autres ex-Libéraux, qui avaient quitté Wade pour le Macky, ont fait aussi leur retour. Il s’agit de l’ancien ministre de l’Education nationale, Kalidou Diallo, et de son ami Sada Ndiaye, ancien ministre de la Fonction publique et ancien chargé des élections du Pds. Ils ont annoncé leur retour hier, lors d’une conférence de presse conjointe à la Permanence Omar Lamine Badji du Pds, à Dakar. «Un appel du maître, Abdoulaye Wade, qui a été repris par le Secrétaire général adjoint du Pds, le candidat Karim Wade, qui a demandé à tous les responsables et militants du Pds, qui s’étaient égarés, pour une raison ou une autre, de revenir à la maison-mère pour qu’on refortifie le Pds, afin d’aller à la reconquête du pouvoir», a dit Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Wallu, au siège du Pds.

La vie politique étant ce qu’elle est, avec ses mésaventures et autres, Mamadou Lamine Thiam et Cie considèrent qu’il n’y a pas de rupture entre les responsables du Pds, les militants et le Président Abdoulaye Wade. «On est libéral et on le demeure à vie. Il y a quelques jours, nous avons accueilli notre frère Mayoro Faye. Et aujourd’hui, le Pds accueille les frères Sada Ndiaye et Kalidou Diallo. Ce sont des hommes de terroir», a-t-il ensuite expliqué devant les militants de Sada Ndiaye.

L’ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) est de retour pour de vrai. Il a quitté ses désormais anciens amis de l’Apr pour rejoindre ses frères et sœurs du Pds, afin de porter Karim Wade cinquième Président du Sénégal.

«Assurément ce jour, mercredi 25 octobre 2023, est à marquer d’une pierre blanche dans les annales du berceau du libéralisme social à visage humain du Sénégal, j’ai nommé le Parti démocratique sénégalais.» C’est par ces mots que l’ex-maire de Nguidjilogne (Matam) a annoncé son retour dans la formation politique de Maître Abdoulaye Wade. Sada Ndiaye a expliqué les raisons qui ont conduit à ce retour au bercail. Rappelant que le 3 juillet 2023, le Président Macky Sall annonçait qu’il n’est pas candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. En le disant, estime Sada Ndiaye, Macky Sall se conformait aux dispositions pertinentes de la Charte fondamentale, qui stipule que «nul ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs». «A partir de ce jour et surtout à partir du jour où il a choisi un candidat pour sa mouvance politique, j’ai considéré que ma mission à ses côtés était terminée», a précisé celui qui dit également avoir reçu l’appel téléphonique de son candidat, Karim Meïssa Wade, le 13 octobre dernier. «Karim Meïssa Wade m’a appelé du Qatar et m’a demandé de le rejoindre pour battre campagne à ses côtés en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024», a informé M. Ndiaye.

Se projetant sur la prochaine Présidentielle, Sada Ndiaye assure que Karim Wade est le candidat «crédible», «sérieux» et le seul capable de réconcilier les Sénégalais, de promouvoir une «Justice juste, indépendante et impartiale», mais aussi «le seul capable de redresser le Sénégal, à l’heure de l’exploitation du gaz et du pétrole, tout en consolidant de manière significative les acquis des couches les plus vulnérables».

De son côté, son ami Kalidou Diallo a également justifié sa décision. Selon lui, il n’a jamais adhéré à l’Apr, ni à Bby, et que Macky Sall a fait 12 ans, il a fini sa mission. Donc, le Sénégal a droit à une alternance, à un changement et sur ce point, il estime que le candidat Karim Wade est le mieux placé pour battre Amadou Ba. «J’ai décidé d’accompagner la candidature de Karim Wade. Il est l’avenir du pays. Karim, c’est le renouveau du Sopi, la continuité du Sopi vers le sommet. Et si on ne gagne pas au premier tour, on va gagner au second. Et il faut réfléchir dès maintenant sur les conditions d’alliance pour le second tour», a-t-il dit. Diallo précise que dans le cadre de la reconstruction du Pds, il a fait revenir plus de 2000 enseignants. «Ceci dit, nous attendons vos instructions pour travailler», lance Kalidou Diallo s’adressant à Mamadou Lamine Thiam.