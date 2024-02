Le jeudi 7 septembre 2023, a été enregistrée, à la Gare ferroviaire de Thiès, l’arrivée du dernier train en provenance de la cité religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, marquant la fin de l’opération spéciale Magal de Touba. La 1ère rotation a eu lieu le vendredi 1er septembre 2023, le train ayant pris le départ au niveau de la même gare pour rallier la capitale du Mouridisme. Trois rotations quotidiennes entre la ville aux-deux-gares et la cité religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké étaient prévues pour assurer le déplacement des pèlerins. «Toutes les dispositions étaient prises pour un bon déroulement de ces rotations», faisait remarquer, à Thiès, le Directeur général des Grands Trains du Sénégal Sa.

Les dessertes ont débuté trois jours avant le Magal, pour se terminer trois jours après. «Après donc quelques années d’arrêt, aujourd’hui le challenge de la relance des Chemins de fer, avec l’effectivité de la reprise de la ligne de train Thiès-Touba, semble être relevé», s’est réjoui le Directeur général des Grands Trains du Sénégal Sa, qui a saisi l’occasion pour féliciter et remercier le gouvernement et ses collaborateurs, ayant «abattu un énorme travail préparatoire qui a consisté à maintenir les trains en état de marche, mais également ils ont exploité ces trains-là qui nous ont permis aujourd’hui effectivement de penser que le défi a été relevé». Et en termes de bilan, de reconnaître : «C’est satisfaisant. Sur le plan technique, durant ces six jours, nous avons enregistré une seule panne de climatisation, le samedi 2 septembre, au matin. Ce qui nous avait valu un retard d’à peu près 2 heures. Mais en un temps record, l’équipe de la Direction technique a pu remettre en état cette climatisation.»

Le Directeur général des Grands Trains du Sénégal Sa de poursuivre pour reconnaître qu’«il y a aussi les exploitants, tout ce personnel qui s’est battu matin et soir, parfois dans des conditions difficiles, parce qu’ayant été logé provisoirement, pour donc en arriver à une situation où nous avons pu transporter 3806 voyageurs, ce qui correspond, en moyenne, à 111 voyageurs par train. Mais cela est dû au fait que pendant les voyages aller, la plupart des trains étaient pleins». Aussi de noter : «3806 passagers, ça correspond à plus de 760 véhicules de «5 Places» ou 63 bus. Ça nous donne une idée de l’importance de la présence du trafic ferroviaire.»

Aussi de rendre hommage à la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal, qui a «balisé la route, donné les autorisations et nous a accompagnés». Et de remarquer que «sur le plan de la distance, en termes d’évaluation, nous avons fait 2857 km, ce qui démontre encore une fois la solidité de nos trains, l’engagement de nos travailleurs». Quant aux perspectives, il indique qu’«elles sont heureuses, avec des trains qui sont en bon état». Lors du Gamou de Tivaouane, les mêmes dispositions ont été prises.