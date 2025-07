Par A. B. CISS –

Le coup d’envoi des épreuves du Baccalauréat 2025 a été donné hier dans le département de Mbour, sous le signe de la satisfaction pour les autorités. Après une tournée d’inspection de plusieurs centres d’examen, le Préfet s’est dit très satisfait du déroulement des opérations, saluant le respect scrupuleux des mesures prises en amont. Selon Amadou Diop, le Préfet de Mbour, les dispositions établies lors du Conseil départemental de développement (Cdd) ont été intégralement appliquées. «Il s’agissait d’assurer la sécurisation de tous les centres, d’assurer la présence des surveillants, la présence des élèves avec le respect des interdits comme les téléphones portables et aussi le démarrage à l’heure», a-t-il déclaré, ajoutant que «toutes ces recommandations ont été mises en œuvre et nous sommes animés par un sentiment de satisfaction».

Le département compte 28 centres d’examen pour cette session du Baccalauréat. Dans les quatre centres visités par le Préfet, tout se déroulait sans couacs. Un constat qu’il espère généraliser à l’ensemble des établissements.

La sécurité a été un point central de la préparation, avec une sécurisation accrue de tous les sites d’examen.

Interrogé sur la poursuite des épreuves, Amadou Diop a affirmé que les autorités resteront «en situation d’alerte et de veille pour la continuité de l’exercice».

Ce suivi permanent s’effectuera en collaboration avec les inspections d’Académie et de formation, les présidents de jury, les chefs de centre, et le Commissaire central, garant de la sécurité. «C’est notre mission en relation avec l’Ief. Nous allons suivre avec les présidents de jury, les chefs de centre, mais aussi le Commissaire central qui assure la sécurité, la poursuite des épreuves», a-t-il précisé. Le processus sera suivi de près jusqu’à la fin des épreuves orales, après les quatre jours d’épreuves écrites.

Il a également insisté sur l’importance de la phase de préparation de l’examen. Un Cdd a été organisé spécifiquement pour le Certificat et le Baccalauréat, et des mesures ont été prises pour garantir l’efficacité de l’examen. Une attention particulière a été portée à la présence des surveillants, avec des dispositifs mis en place pour pallier les éventuelles défaillances. «Il y a des centres qui nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas s’assurer de la présence de tous les surveillants. Nous avons donc prêché par excès pour qu’il y en ait suffisamment», a expliqué le Préfet.

La sensibilisation des parents d’élèves a également joué un rôle crucial, notamment concernant l’interdiction des téléphones portables. «Lors du Cdd, les parents d’élèves ont été sensibilisés. Ils nous ont donné des téléphones pour les envoyer au centre d’examen», a-t-il souligné.

Les élèves ont été informés des règles à respecter, et aucune difficulté majeure n’a été signalée jusqu’à présent.

abciss@lequotidien.sn