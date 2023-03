Les Agents de sécurité de proximité (Asp) sont déployés en nombre au Daaka de Médina Gounass : 250 Asp sont mis à la disposition des différents services techniques. Ils travaillent surtout aux côtés des Forces de défense et de sécurité qui apprécient leur apport.

Par Abdoulaye KAMARA – Le Directeur général de l’Agence de sécurité de proximité (Asp) l’a ordonné, et le chef de l’unité départementale a remis suffisamment d’agents à tous les services techniques de l’Etat en charge de la sécurité sanitaire, des biens et des personnes au niveau de la ville religieuse de Médina Gounass, tout comme au niveau du site servant à recevoir beaucoup de monde pour les besoins de la retraite spirituelle ou Daaka, la 82ème édition du genre. Jeudi 23 février 2023, le Dg Mamadou Salif Sow, en visite de courtoisie aux autorités religieuses de Médina Gounass et puis sur le terrain au Daaka, a promis de déployer sur les lieux, 250 agents, le temps de cet événement religieux. Souleymane Mané, chef de l’unité départementale de Vélingara, s’est aussitôt mis à la tâche pour satisfaire cette demande de la hiérarchie. Il dit : «Ça n’a pas été facile au vu du nombre. De peur de dégarnir les services au niveau du département, nous avons recouru à nos unités qui se trouvent à Kolda et Tambacounda. A partir du 3 mars, nous avons mobilisé les 250 agents demandés. Ils sont sur le terrain, visibles sur les axes routiers, sur le site, auprès des différents techniciens de l’élevage, de la santé, de l’hygiène, du commerce, dans les habitations des dignitaires religieux au Daaka comme dans la ville et surtout aux côtés des Forces de défense et de sécurité.» Il précise : «Nous avons remis 100 agents à la gendarmerie pour réguler la circulation et éviter les embouteillages sur les axes menant au Daaka, sur le site et au niveau de l’esplanade de la mosquée. Ils sont positionnés pour orienter les pèlerins vers leur destination, mais aussi auprès des familles religieuses comme gardiens pour prévenir les larcins, comme c’est souvent arrivé lors des dernières éditions.» Tout ceci est fait en collaboration avec le Dental Daaka, nom donné au Comité d’organisation de l’événement, qui assure la nourriture des agents et leur hébergement. Ce n’est pas tout.

«Des Asp sont mis aux côtés des sapeurs-pompiers, des services des renseignements, de l’équipe judiciaire de la gendarmerie et de celles des patrouilles nocturnes et diurnes», note M. Mané. Les Asp sont également visibles au niveau du poste de contrôle vétérinaire et aident les techniciens à contrôler les abattages, de même qu’au niveau du poste de santé. C’est dire que pour le Daaka, les Asp sont des agents qui servent partout et pour diverses tâches de sécurisation des pèlerins et de leurs biens. Une tâche bien appréciée par un officier des renseignements qui a noté la bonne collaboration et la rapide capacité d’adaptation de ceux qui sont mis à sa disposition.

