Les préparatifs pour le défilé du 4 avril à Mbour battent leur plein. Depuis plusieurs semaines, le Comité d’organisation, appuyé par les autorités locales et les Forces de défense et de sécurité (Fds), travaille d’arrache-pied pour offrir aux populations une célébration digne de ce nom.

Par Alioune Badara CISS – A Mbour, le Comité d’organisation du défilé du 4 avril, sous la direction de l’adjoint au maire et du Commandant de compagnie de Gendarmerie nationale, a mis en place une stratégie «efficace» pour assurer le succès de l’événement. Les réunions sectorielles se tiennent régulièrement et les commissions travaillent en parfaite synergie, souligne un membre du comité.

Les répétitions ont débuté il y a trois semaines pour les 900 élèves participants, encadrés par les Forces de défense et de sécurité (Fds). De leur côté, 225 membres des Forces de sécurité sont mobilisés. «Nous avons noté une assiduité remarquable chez les élèves, ce qui témoigne de leur engagement. Cette année, le défilé se tiendra devant la mairie de Mbour, une décision prise après plusieurs prospections. Depuis 1960, le lieu change régulièrement. Nous voulons offrir aux populations une célébration inoubliable», confie un responsable municipal. La commune se mobilise activement pour embellir la ville et installer un chapiteau.

En marge du défilé, une cérémonie de distinction récompensera les personnalités ayant contribué au développement de Mbour. Des civils, des militaires et d’anciens combattants seront décorés. Le thème de cette année, «Vers la souveraineté industrielle et technologique des Forces armées», met en avant la nécessité de développer une industrie de défense locale. «Il est crucial que nous puissions produire et exporter notre propre équipement militaire», rappelle un expert en stratégie de défense.

Dans les arrondissements, les festivités sont également en préparation. A Sindia, c’est la commune de Malicounda qui organise le défilé, tandis qu’à Fissel, c’est Ndiaganiao qui sera l’hôte cette année. «Le lieu change chaque année, et peut-être que l’an prochain, ce sera à Joal», précise un sous-préfet.

La population est invitée à participer massivement à la retraite aux flambeaux du 3 avril, qui marquera le début des festivités. «Le cortège partira de la compagnie à 20 heures et passera par plusieurs points stratégiques de la ville», explique un organisateur. Du côté des répétitions, les organisateurs se disent très satisfaits du niveau des participants. «Toutes les observations formulées par les encadreurs ont été respectées à 95%. Il reste quelques ajustements, mais nous sommes sur la bonne voie pour un très beau défilé», a déclaré le Préfet du département de Mbour lors de la dernière répétition générale.

Avec une logistique bien huilée et un engouement certain, Mbour s’apprête à célébrer un 4 avril marquant, où la souveraineté nationale sera au cœur des festivités.

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