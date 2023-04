La transformation du système éducatif sénégalais risque d’être longue. En dépit des efforts consentis et des incitations en matière d’investissements et d’innovation pour orienter plus d’élèves vers les Stem, la révolution n’a pas encore lieu. Vu la réalité, il faudra encore des années pour inverser la courbe ou limiter la domination des littéraires sur le système éducatif.

Par Ousmane SOW – En Conseil des ministres ce mercredi à Diamniadio lors de la mise à disposition des universités et institutions de recherche publiques, d’un important lot d’équipements scientifiques de dernière génération d’un coût de 52 milliards F Cfa, le Président Sall n’a pas manqué de marteler l’importance de former davantage de «cerveaux» dans les domaines de la science, de la technologie, en rappelant l’importance de réorienter notre système éducatif vers les Stem (Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) pour assurer la valorisation optimale et durable du capital humain national, conformément au Pse. Pour Macky, il est essentiel de faire l’évaluation des impacts et résultats de cette transformation majeure du système d’enseignement supérieur, dans le cadre de l’application de la réforme Lmd. C’est avec la «scientification» du système scolaire que le Sénégal pourra asseoir «une économie émergente soutenue par une industrie innovante et performante». Il annonce même la mise en place d’un Plan stratégique national décennal de la recherche et de l’innovation qui sera prochainement examiné en Conseil des ministres.

Autant les recommandations issues des Concertations nationales sur l’enseignement supérieur et la recherche tenues en 2013 demandent de réorienter notre système éducatif vers les Stem, autant le Rapport sur la situation de l’enseignement supérieur publié en 2022 réitère la même demande. Vers 2030 et au-delà, les recommandations sont : «En vue de répondre aux défis de toute nature auxquels fait face le sous-secteur de l’enseignement supérieur sénégalais, un certain nombre de recommandations peuvent être faites telles que l’élaboration d’un nouveau plan décennal de développement de l’enseignement supérieur, la poursuite de la réorientation du système vers les Stem, l’approfondissement du processus de professionnalisation des formations, la création de nouveaux établissements offrant des formations professionnelles courtes, la mise en place de dispositifs d’enseignement hybride, l’amélioration de la gouvernance de la recherche et de l’innovation, l’accroissement de la génération de ressources propres par les établissements publics d’enseignement supérieur, le renforcement de la culture de l’évaluation et de l’assurance qualité.»

Aujourd’hui, l’enseignement supérieur compte bien sûr 7 universités en présentiel et une virtuelle, 5 écoles d’ingénieurs dont 4 intégrées à des universités et une autonome, et 6 Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (Isep). Cette cartographie de l’enseignement supérieur montre que le chemin pour la transformation du système éducatif est loin d’être achevé. Quoi de mieux que les statistiques des inscrits au Baccalauréat 2022 pour montrer que les filières littéraires prédominent encore. En 2022, il y avait 150 mille 925 candidats, soit une baisse de 6401 candidats par rapport à 2021. Selon des données de l’Office du Bac, le pourcentage de candidats issus du public est de 52.69% et celui des candidats individuels est à 16, 95%. Et la répartition des candidats suivant la série est la suivante : 123 mille 988 candidats des séries littéraires (L’1–L1a–L1b–L2– LA–L-AR), 24 mille 298 candidats des séries Sciences et techniques (S1–S1A–S2–S2A–S3–S4–S5–F6–T1–T2–Stidd), 2 mille 639 pour le tertiaire (G–Steg) et 803 issus du Franco-Arabe (La–S1A–S2A). Un tableau qui appelle à plus de rupture pour espérer une refonte du système. La création des Classes préparatoires aux Grandes écoles est un début, mais…