Alors que la bataille politique au sein de Pastef et donc, du sommet de l’Etat, s’intensifie et menace de s’étendre sur tous les secteurs de la vie nationale, peu de gens se préoccupent de l’économie. Ainsi, depuis quelque temps déjà, circule le bruit sur la volonté de l’opérateur pétrolier BP, qui exploite le gisement gazier de Gta pour le compte du Sénégal et de la Mauritanie, de retirer ses billes. On sait déjà que c’est son départ qui a paralysé le bloc Yaakar-Teranga, et conduit à tous les problèmes que le pays rencontre là-dessus. Pourtant, ni Petrosen ni les autorités politiques ne cherchent à rassurer le pays. Où a-t-on la tête dans ce pays ?

Par Sucré-Salé