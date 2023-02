Ousmane Sonko s’est rendu à Yoff Layène au lendemain de la 143ème édition de l’Appel. Le leader de Pastef/Les Patriotes a été reçu par le porte-parole du Khalife général des layènes, Mame Libasse Laye.

Les échanges entre le leader politique et le religieux ont porté sur la paix, thème de cette 143ème Appel et dont les chefs religieux de Yoff ont entretenu au long des deux jours de communion.

Le leader de Pastef a réagi sur le message de paix prôné par le foyer religieux.

« On ne veut que la paix et personne ne peut prouver qu’on n’est pas pour la paix jusqu’à persécuter des personnes. Mais, il arrive qu’on nous opprime jusqu’à vouloir réagir pour nous prémunir. Et, je crois cela n’est pas contraire à la paix. Toutefois, nous ferons plus d’efforts. Nous avons entendu vos messages et nous acceptons aussi votre discours » a déclaré Ousmane Sonko.

Le porte-parole du Khalife général des layènes, Mame Libasse Laye a, lors de son discours, réitéré son message de paix et de stabilité pour le pays. Le porte-parole du khalife demande aux populations à une introspection et de revenir à de meilleurs sentiments.

Mame Libasse Laye a appelé à la cohésion et à l’entente. Il a invité autant les leaders que les militants à privilégier l’expression du suffrage que celle de la violence.