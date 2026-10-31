C’est un rendez-vous historique pour tout un continent. Ce samedi marque le coup d’envoi officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) 2026 au Sénégal. Première compétition olympique jamais organisée sur le sol africain, cet événement d’une ampleur inédite promet une célébration grandiose du sport, de la culture et de la jeunesse, au cœur d’un dispositif sécuritaire et organisationnel de premier ordre.

L’Afrique entre par la grande porte dans l’histoire de l’Olympisme. Avec le coup d’envoi donné ce samedi, le Sénégal devient la vitrine du sport mondial en accueillant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) 2026. Plus qu’une simple compétition sportive, cet événement incarne la concrétisation d’une ambition continentale longuement attendue : faire rayonner le savoir-faire et la ferveur africains sur la scène olympique.

Pour abriter les épreuves, trois sites stratégiques ont été aménagés : Dakar la capitale, la ville nouvelle de Diamniadio et la station balnéaire de Saly. Au total, 25 disciplines officielles de compétition sont au programme, offrant un terrain d’expression d’excellence aux meilleurs jeunes athlètes de la planète.

Une flamme sacrée au cœur des territoires

En préambule de cette grande fête, la Flamme olympique a achevé, ce vendredi 30 octobre, une tournée nationale mémorable à travers les 14 régions du pays. En plus de trente étapes, le relais a suscité un engouement populaire exceptionnel, porté par environ 450 relayeurs issus de tous les horizons.

Parmi les porteurs de la flamme, des figures emblématiques ont incarné la fierté et le rayonnement du Sénégal et de sa diaspora : l’acteur international Omar Sy, ambassadeur officiel des Jeux, le phénomène des réseaux sociaux Khaby Lame, la légende de l’athlétisme sénégalais Amadou Dia Bâ (médaillé d’argent en 1988), ainsi que Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League (BAL).

Une cérémonie d’ouverture grandiose et un parterre de chefs d’Etat

La cérémonie d’ouverture promet d’être à la hauteur de l’événement. Selon la directrice des Cérémonies, Khady Niang, environ 11 000 participants fouleront la pelouse lors du spectacle inaugural dont plus de 700 danseurs mobilisés pour offrir un tableau culturel magistral.

La portée politique et diplomatique de ces Jeux se confirme également dans la tribune d’honneur : une dizaine de chefs d’Etat sont attendus pour assister à ce moment historique aux côtés des dirigeants du Comité international olympique (Cio).

Sécurité maximale et sports d’engagement populaire

Face à un tel afflux de visiteurs et de personnalités, le gouvernement sénégalais a déployé des moyens exceptionnels. Sur le plan sécuritaire, près de 14 600 agents -regroupant les Forces de défense et de sécurité (Fds) ainsi que les services de secours- sont mobilisés pour garantir la fluidité et la sûreté absolue durant toute la durée de la compétition.

Par ailleurs, au-delà des 25 disciplines officielles qui attribuent les médailles olympiques, ces Joj innovent en intégrant 10 «sports d’engagement». Installées sur la Corniche Ouest, à la Place du Souvenir, ces disciplines hors-compétition serviront de plateforme d’initiation, de démonstration et de vulgarisation. Un choix fort destiné à faire participer directement la jeunesse et les communautés locales au souffle olympique.

A partir de ce samedi, tous les regards du monde du sport sont tournés vers le Sénégal, prêt à relever avec panache le défi de l’organisation olympique.