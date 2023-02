La décision du procureur d’ouvrir une enquête sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, qui met en cause certaines autorités, est fortement appréciée par la Société civile. «C’est une décision salutaire. Car depuis que Macky Sall est au pouvoir, un procureur n’a jamais décidé d’ouvrir une enquête après un rapport d’un organe de contrôle, qu’il s’agisse de l’Ofnac, de l’Ige, de la Cour des comptes. Cette décision répond aux attentes des populations et aussi une décision du pouvoir d’apporter la lumière sur cette affaire», note le président d’Africa Jom Center, Alioune Tine, joint par téléphone. Boubacar Ba, patron du Forum du justiciable, salue la démarche du procureur. «C’est à saluer, et c’est ce que nous demandions. C’est pour voir si les fautes des gens qui sont cités sont avérées. Je magnifie l’acte posé par le procureur», a-t-il apprécié.

Il espère que le procureur ira jusqu’au bout de sa logique. «Car ce sont des fonds qui appartiennent aux Sénégalais. Certains ont fait des dons en nature et d’autres en liquide.

Il faut qu’on fasse la lumière sur ces fonds, même si on leur reconnaît la présomption d’innocence, pour voir ceux qui sont impliqués et les poursuivre», dit Boubacar Ba.

Le président du Forum du justiciable attend du procureur, «une enquête indépendante, transparente et rigoureuse, qui va permettre de voir si les faits sont avérés afin que ceux qui ont commis une faute soient poursuivis».

Une volonté aussi manifestée par Alioune Tine. «Nous prenons acte. En dehors de l’existence des organes de contrôle, on fait des rapports, mais la question de la mauvaise gouvernance perdure dans le pays. Une chose est de faire une enquête, une autre est de l’appliquer. Autre fait, nous ne voulons pas que ce soit des lampistes, mais des décideurs, ceux qui ordonnent des dépenses. S’il y a des ministres qui sont mêlés à des détournements, qu’ils soient interpellés et qu’on nous montre la suite à donner», a-t-il ajouté.

Pour le moment, c’est une «décision sage» qu’ils apprécient en attendant la suite. «C’est l’enquête qui va nous dire s’il y a des ministres qui sont impliqués.

C’est la première fois que le procureur décide de faire une enquête après un rapport de contrôle. On a vu dans le passé des rapports qui n’ont pas connu de suites», souligne Boubacar Ba.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn