Le livre de Fatima Fall Niang et Alpha Amadou Sy, intitulé Le Ceebu Jën -un patrimoine bien sénégalais, a été nominé aux Gourmand Awards 2023, dans la catégorie «Patrimoine immatériel -livres et magazines», a appris l’Aps de l’un des auteurs de cet ouvrage. Les Gourmand Awards, fondés en 1995 par le Français Edouard Cointreau, récompensent chaque année les meilleurs livres de cuisine et de vin. Le Ceebu Jën (riz au poisson), plat national sénégalais, a été classé au Patrimoine mondial immatériel de l’Unesco en décembre 2021. Dans leur livre publié en décembre 2021 par L’Harmattan-Sénégal, Fatima Fall Niang et Alpha Amadou Sy reviennent sur ce plat considéré comme un «symbole emblématique du Sénégal» et dont l’acte de naissance a été signé à Saint-Louis, la première capitale du Sénégal. Cet ouvrage a été nominé aux Gourmand Awards 2023 en même temps que cinq autres ouvrages provenant de la France, l’Ukraine, la Belgique, Oman et Mexico, lit-on sur le site dédié à ce prix. Le gagnant sera connu lors de la phase finale, du 25 au 28 mai 2023, prévue à Stockholm, en Suède, selon Alpha Amadou Sy, l’un des auteurs de cet ouvrage consacré au plat national sénégalais. «C’est toujours une satisfaction de voir une œuvre sélectionnée par des instances compétentes. L’information est d’autant plus intéressante qu’en plus de la qualité du livre, c’est encore l’art culinaire sénégalais qui est valorisé», s’est-il réjoui. Il estime qu’une partie de l’honneur lié à cette nomination revient à la Direction du livre et celle du patrimoine.

«Nous attendons du ministère de la Culture et du patrimoine historique qu’il nous aide, Fatima Fall Niang et moi-même, à participer dans les meilleures conditions à cette phase finale», a dit le philosophe et écrivain sénégalais. Cette compétition internationale récompense «ceux qui cuisinent avec les mots», avec notamment l’ambition d’aider les lecteurs et amateurs de gastronomie à trouver les meilleurs livres.