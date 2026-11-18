Le rejet de certaines dispositions budgétaires en commission à l’Assemblée nationale pourrait compromettre l’exécution des engagements pris par l’Etat envers les travailleurs. Le syndicaliste Omar Dramé alerte sur les risques de fragilisation du Pacte national de stabilité sociale et appelle le Gouvernement et les députés à privilégier le dialogue pour éviter une crise de confiance avec les partenaires sociaux.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – Le Pacte national de stabilité sociale pourrait-il faire les frais des divergences budgétaires entre le gouvernement et l’Assemblée nationale ? C’est la crainte exprimée par le syndicaliste Omar Dramé, à la suite du rejet de certaines dispositions budgétaires en commission des lois de l’Assemblée nationale. Une situation qui, selon lui, fait peser des incertitudes sur la concrétisation de plusieurs engagements pris par l’Etat dans le cadre du dialogue social.

Derrière les arbitrages budgétaires se jouent des attentes importantes pour des milliers de travailleurs. Omar Dramé cite notamment le paiement du rappel de six mois de l’indemnité représentative de logement, ainsi que la prise en charge de cette indemnité pour les agents contractuels du secteur de la santé. A ces mesures s’ajoutent le recrutement et la régularisation des contractuels, confrontés à une situation professionnelle précaire.

Les préoccupations du syndicaliste dépassent la seule question des indemnités. Il évoque également les subventions et dotations financières destinées aux structures chargées de répondre aux préoccupations sociales et professionnelles des travailleurs. La revalorisation du pouvoir d’achat, l’amélioration des rémunérations, la réforme des carrières administratives et des systèmes de rémunération et de retraite figurent aussi parmi les chantiers concernés.

A cela s’ajoutent le renforcement de la protection sociale, la résorption du déficit en personnel et la modernisation de l’Administration publique. Autant de réformes qui nécessitent des ressources financières conséquentes. Pour Omar Dramé, l’absence de garanties budgétaires pourrait entraîner des retards dans leur mise en œuvre, voire compromettre certains acquis attendus par les agents.

Au-delà des conséquences financières, le syndicaliste redoute une détérioration des relations entre le gouvernement et les organisations syndicales. Selon lui, les incertitudes actuelles pourraient ralentir l’application des accords conclus et fragiliser la dynamique d’apaisement recherchée à travers le Pacte national de stabilité sociale.

Il estime particulièrement injuste que les travailleurs, qui ont consenti des efforts dans le cadre du dialogue social, deviennent les victimes collatérales des divergences institutionnelles et budgétaires.

Face à cette situation, Omar Dramé lance un appel au gouvernement et à l’Assemblée nationale. Il les invite à privilégier le dialogue institutionnel et la concertation afin de préserver les engagements de l’Etat envers les travailleurs. Pour lui, la stabilité sociale ne saurait reposer sur de simples déclarations d’intention, mais sur des actes et des moyens financiers à la hauteur des engagements pris.

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