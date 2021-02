«Enjeux et défis de la Coopération sous régionale dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent en Afrique.» C’est le thème choisi pour le cours inaugural du programme de Master Sécurité nationale 2021 du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds). Dans un communiqué rendu public, ce cours inaugural, qui sera dispensé sous la présidence du ministre des Forces Armées, sera introduit aujourd’hui à l’amphithéâtre du Camp Dial Diop de Dakar, par le professeur Abdou Rahmane Thiam, le chef du département à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Ucad.

D’après le document, «il marque le démarrage officiel de la session 2021 du Master Sécurité nationale qui vise à former de hauts cadres nationaux des secteurs public et privé, civils et militaires, en vue d’approfondir leurs connaissances dans les domaines de la défense, de la sécurité et sur la géopolitique des espaces sous régionaux et internationaux».

Le Cheds, dit-on dans le communiqué, «est institué pour satisfaire les besoins de l’Etat en connaissance et expertise sur les questions stratégiques liées à la sécurité, la politique étrangère, la science, la technologie et les phénomènes économiques et sociaux». Il répond aussi, «aux attentes des décideurs politiques sur des problématiques d’ordre stratégique qui affectent le développement du pays et de promouvoir la résolution par une approche holistique des questions de défense, de sécurité et de paix», souligne-t-on.