Concomitamment au combat public, la bataille judiciaire pour la libération de PAN se poursuit. Ses avocats ont déposé, hier sur la table du juge du deuxième Cabinet, une nouvelle demande de liberté provisoire, en plus de l’appel interjeté mardi après que le procureur a mis son véto sur sa liberté provisoire. Depuis son lit d’hôpital, le journaliste a pris un engagement pour un dénouement heureux du dossier qui le maintient en détention depuis presque 2 mois. «Suite à la demande de ma famille, de mes parents, de mes avocats, je m’engage à ne plus parler du dossier judiciaire me concernant et son environnement. Mais également des Forces de défense et de sécurité et des autorités qui les incarnent jusqu’au règlement définitif du dossier», promet Pape Alé Niang. Dans sa note d’engagement, le journaliste donne plus de détails sur cette démarche. Il dit : «Face à la tournure de mon dossier judiciaire avec ma nouvelle arrestation, j’avais sollicité mes avocats sur la meilleure manière de clore ce dossier. Ils m’ont suggéré de faire un engagement écrit pour ne plus parler du dossier conformément aux exigences du contrôle judiciaire. J’estime par ailleurs que je n’ai jamais violé ce contrôle judiciaire.» «Ma famille, des parents et des amis m’ont mis également la pression pour sauver ma santé très fragile», renchérit Pape Alé Niang.