Après les affrontements sanglants entre les pêcheurs de Cayar et ceux de Mboro, le ministre des Pêches et de l’économie maritime, M. Papa Sagna Mbaye, a effectué le déplacement sur Thiès. Il s’est rendu au chevet des blessés évacués au Centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et à l’hôpital Saint Jean-De-Dieu et au Centre de santé de Mboro. Il dit : «Il y a eu 5 hospitalisés au niveau de l’hôpital Saint- Jean-De-Dieu, où nous n’avons qu’un seul cas grave qui a été maîtrisé, les quatre autres cas sont stabilisés. Au niveau de l’Hôpital régional, nous avons un cas grave, mais tous les autres sont des cas maîtrisés qui nécessitent des pansements. Il y en a même certains qui pourront retourner chez eux aujourd’hui (hier).»

Pour l’instant, le ministre dit n’être pas «en mesure d’estimer» le nombre de blessés dans ces affrontements. Par contre, il se réjouit que le pire ne se soit pas produit : «Il n’y a heureusement pas eu de portée disparue, pour le moment, à ce que je sache. Le Gouverneur a mis en place une cellule de crise et toutes les dispositions seront prises.» Par rapport audit conflit en latence depuis plusieurs années pourtant, Papa Sagna Mbaye tente de rassurer : «Nous avons pris en charge ce problème, le Gouverneur et moi-même, depuis mercredi dernier, avions envisagé de recevoir l’ensemble des responsables, ce dès ce lundi 3 avril à 10h.» Il poursuit : «Heureusement, les Forces de défense et de sécurité ont eu à s’interposer et, depuis 6h du matin (hier), quand le gouvernement m’a appelé, j’ai saisi les autorités compétentes de la Marine nationale qui, avec deux vedettes, sont allées sur les lieux pour apaiser la situation.»

Par Cheikh CAMARA – Correspondant