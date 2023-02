Titularisé pour sa grande première en Ligue des Champions, Pape Matar Sarr a fait bonne impression, mais n’a pas pu éviter la défaite 1-0 des Spurs dans ce huitième de finale aller.

Le jeune milieu de terrain sénégalais est revenu sur ce revers et se projette d’ores et déjà au retour au Tottenham Hotspur Stadium.

«On avait la possibilité de marquer en première mi-temps. Ne pas réussir à marquer nous a compliqué le match au fur et à mesure. Il y a un peu de déception, mais on va retourner travailler. Il reste un match retour. Ils ont marqué sur la première occasion. On doit aller chercher la qualification. On fera le maximum», a déclaré à beIN Sports le joueur de 20 ans.

Africatopsports