Le week-end pascal a été vécu dans la cordialité, comme chaque année. A Ziguinchor, l’Evêque Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga a insisté sur l’importance de la coexistence pacifique entre les différentes communautés et croyances du pays.Par Khady SONKO

– Les fidèles chrétiens de Ziguinchor ont célébré, dimanche, la fête de Pâques. Ce furent des moments de prières, de joie et de partage avec les autres communautés. Dans son message de la veille de Pâques aux fidèles, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga a insisté sur l’importance du vivre-ensemble et de la coexistence entre les différentes communautés et croyances du pays.

Cette année, les fidèles chrétiens ont jeûné une partie du Carême avec les musulmans qui vivaient leur Ramadan. «Ce qui s’est traduit par des moments de prières, de purification et de partage pour notre communauté nationale», a salué l’Evêque du Diocèse de Ziguinchor.

Il a rappelé que la prière ne doit pas seulement être un moment durant la préparation de Pâques. «Elle doit devenir un moment dans toute notre vie», a relevé l’Evêque de Zi­guin­chor.

40 jours ont préparé les fidèles à la fête de Pâques. «Quarante jours qui nous rappellent les quarante années traversées par les fils d’Israël pour sortir de l’esclave d’Egypte en terre promise. Chaque année, l’Eglise nous donne aussi 40 jours pour sortir de toutes nos prisons, de tous nos esclavages, et d’aller vers la liberté et le salut», a rappelé Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga.

La fête de Pâques commémore la résurrection du Christ. «Pâques est la résurrection de notre seigneur Jésus Christ victorieux de la mort», a rappelé Monseigneur Jean-Bap­tiste Valter Manga.

L’Evêque de Ziguinchor a appelé les fidèles chrétiens à garder espoir en l’avenir. «J’appelle à l’espérance. Nous sommes dans une année jubilaire. Nous appelons à sortir de tous ces tombeaux et prisons qui nous enferment. Il faut sortir de la peur de l’avenir et de tous ces tombeaux que sont les drogues et autres addictions qui nous enferment», a déclaré Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga.