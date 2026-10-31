Le Tribunal de grande instance de Louga s’apprête à juger une affaire sensible impliquant trente-deux prévenus. Parmi eux, le nom de Ndiaga Seck retient particulièrement l’attention dans ce dossier renvoyé pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du Vih.

L’affaire judiciaire connaît un nouveau tournant décisif dans la région de Louga. Par un communiqué officiel émis le 30 octobre 2026, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Louga a annoncé le renvoi de trente-deux (32) personnes devant le Tribunal correctionnel. Parmi les individus poursuivis dans ce dossier hautement sensible, la figure la plus célèbre reste Ndiaga Seck.

L’ossature de cette procédure judiciaire remonte au 23 avril 2026, date à laquelle le Parquet avait ouvert une information judiciaire par le biais d’un réquisitoire introductif. Après plusieurs mois d’instruction menée par le juge d’instruction en charge du 2e Cabinet, le dossier a franchi une nouvelle étape le 12 octobre dernier avec le réquisitoire définitif du Parquet, suivi le 15 octobre par l’ordonnance de renvoi. Les charges retenues contre les prévenus sont particulièrement lourdes et multiples. Elles incluent l’association de malfaiteurs, les actes contre nature, la transmission volontaire du Vih/Sida, la mise en danger de la vie d’autrui, la collecte illicite de données à caractère personnel, ainsi que le harcèlement sexuel. Ce dossier d’envergure, qui suscite déjà un vif intérêt auprès de l’opinion publique et des observateurs en raison notamment de l’implication de personnalités connues comme Ndiaga Seck, sera prochainement enrôlé à l’occasion d’une audience spéciale.