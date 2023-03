Dakar jet Center, spécialisé dans l’aviation privée, a signé un partenariat avec Best Fly Worldwide afin de mettre en place un centre de services aéronautiques de classe mondiale. Avec cet accord, les deux structures voudraient offrir des services de qualité dans le domaine des opérations associées à l’industrie aéronautique, au secteur du pétrole et du gaz…

Par Amadou MBODJI – Le «link» entre deux entreprises privées est possible dans la coopération sud-sud. Dakar Jet Center et Best fly l’ont démontré en signant un partenariat dans le cadre de l’industrie aéronautique et le pétrole. «Dakar Jet Center signe un accord de coopération majeure avec Best Fly Worldwide. C’est une première en Afrique de l’Ouest ! Dakar Jet Center, spécialisé dans l’aviation privée, signe un partenariat avec Best Fly Worldwide afin de mettre en place un centre de services aéronautiques de classe mondiale. Ce nouveau centre offrira des services de qualité répondant aux standards internationaux en termes de Fbo, Mro et cargo, et ce, notamment dans le domaine des opérations associées à l’industrie aéronautique, au secteur du pétrole et du gaz, à la logistique et à d’autres industries nécessitant des solutions liées à l’aviation d’affaires», dit Mamadou Mbaye, Directeur général de Dakar Jet Center. «Cet accord permettra aux deux structures d’allier leurs expériences et leurs compétences afin de répondre efficacement aux exigences des acteurs du secteur pétrolier et leur permettra d’être plus performants auprès de nombreux clients et fournisseurs à l’échelle nationale comme internationale», souligne M. Mbaye. Il indique que «Best Fly Worldwide fournira également des moyens de dernière génération, allant des avions, des pilotes, de la manutention au sol jusqu’à l’assistance au vol et l’ingénierie mécanique nécessaires pour les différentes opérations». «Lar­ge­ment reconnu dans l’univers de l’aviation privée sénégalaise pour ses standards de qualité, Dakar Jet Center fait de l’excellence son credo. Cela lui a permis d’étendre son réseau de partenariat à l’international et aujourd’hui de porter plusieurs projets en Afri­que, particulièrement au Sénégal, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Bénin, en Côte d’ivoire et au Ca­me­roun. Hydrotechnique Dakar Jet Center fait aussi de la représentation de marques dans le domaine maritime avec la société Ocea et Gis­man», avance M. Mbaye. Pour Nino Vieira, Directeur général de Best Fly Worldwide, ce partenariat entre les deux entreprises «est une démonstration de la capacité de créer des valeurs et de renforcer le capital humain». Il ajoute : «Nous pensons que ce partenariat que nous signons aujourd’hui est juste un développement, une continuation de ce que nous allons prévoir dans le futur. Nous avons commencé au Cap-Vert. Nous pensons vraiment et nous sommes très fiers de tout le travail qui a été accompli au Sénégal. Nous pensons certainement et nous croyons que nous pouvons apporter de la valeur ajoutée comme nous l’avons fait en Angola par exemple, au Sénégal et dans la partie ouest-africaine.»

Revenant sur l’installation de Dakar Jet Center du temps où il était directeur des Aéroports du Sénégal (Ads), Pape Maël Diop salue «le mérite» du Directeur général de Dakar Jet Center qui a réussi à «humaniser» les lieux où est logée son entreprise. Ses locaux se trouvent à l’aéroport international militaire Léopold Sédar Senghor depuis 2015. «C’était un hangar désaffecté, qui avait des serpents. Quand il a eu l’idée généreuse de mettre en place ce complexe, il fallait l’accompagner», soutient l’ancien patron des Ads.

ambodji@lequotidien.sn