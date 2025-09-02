Lord Collins, ministre britannique pour l’Afrique, participe au Forum africain sur les systèmes alimentaires, aux côtés de dirigeants africains et de partenaires internationaux, afin de relever les défis liés à la sécurité alimentaire sur le continent. A cette occasion, il annoncera, selon un communiqué, «un partenariat de 5 millions de livres sterling, soit 3, 7 milliards de francs Cfa, avec l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (Agra), afin d’accélérer la mise en œuvre des cadres continentaux, notamment la Déclaration de Kampala, et de soutenir le Plan d’actions agro-commercial de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)».

«Ce partenariat illustre l’engagement du Royaume-Uni à soutenir des solutions africaines portées par les acteurs du continent pour stimuler une croissance économique fondée sur la transformation agricole. Il s’inscrit dans l’approche du Royaume-Uni en Afrique, qui privilégie l’écoute des voix africaines et la construction de partenariats fondés sur le respect mutuel», précise le document.

Un investissement de 7, 6 milliards pour la sécurité sanitaire

Outre ce partenariat avec l’Agra, il est aussi prévu «un partenariat de £10 millions, soit environ 7, 6 milliards de francs Cfa, sur quatre ans, avec l’Institut Pasteur de Dakar. Ce partenariat représente le tout premier partenariat du ministère des Affaires étrangères britannique avec une institution africaine de recherche en santé de premier plan. Ce partenariat renforcera la surveillance des épidémies, l’innovation en matière de vaccins et de diagnostics, ainsi que les capacités régionales de recherche en santé, et contribuera à la sécurité sanitaire dans le monde.

Ce partenariat aidera l’Ipd à relever les défis spécifiques de l’Afrique en matière de santé, en travaillant avec des partenaires britanniques et internationaux tels que l’Université d’Oxford et l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni. Il soutient également les priorités du gouvernement sénégalais. En soutenant l’Ipd comme pôle de recherche, de développement et de fabrication de vaccins, il contribue aux capacités souveraines du Sénégal et de l’Afrique».

Le Royaume-Uni salue «les efforts du Sénégal en matière de transparence et réforme économiques». Lord Collins déclarera ainsi «un nouvel appui à la gestion des finances publiques pour soutenir la stabilité macroéconomique et améliorer le climat d’investissement au Sénégal. Le Sénégal est l’un des premiers pays à bénéficier de ce programme innovant, développé conjointement par le Foreign, Com­monwealth and Development Office (Fcdo) et le Trésor britannique.

Il comprend l’échange d’expertise technique, la formation de cadres sénégalais et l’adaptation des meilleures pratiques britanniques au contexte local». Le ministre britannique est aussi attendu sur la prochaine phase de soutien du programme «Manufacturing Afri­ca» à la stratégie d’industrialisation du Sénégal et au développement de projets prioritaires pour la conférence «Invest in Sénégal» en novembre.

Une rencontre avec la nouvelle Chambre de commerce britannique au Sénégal, qui comprend plus de 50 entreprises britanniques opérant au Sénégal, est au menu. «Ces entreprises ont collectivement investi plus de 5 milliards de dollars, soit environ 3, 7 milliards de livres, dans l’énergie, les infrastructures, l’agriculture, les télécommunications et les services. Lord Collins célébrera l’expansion du commerce entre le Sénégal et le Royaume-Uni qui a triplé depuis 2020 pour atteindre près de 650 milliards de francs Cfa. Cette nouvelle Chambre de commerce offrira une plateforme privilégiée pour renforcer les échanges et soutenir la création de nouveaux partenariats d’affaires au bénéfice des deux nations», mentionne le document.

La visite comprendra également «la tenue du deuxième Dialogue stratégique Royaume-Uni-Sénégal, qui permettra d’approfondir la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines-clés : l’économie et la croissance, les affaires étrangères, la défense et le développement durable. Le dialogue permettra également de réaffirmer les engagements communs en matière de paix internationale, notamment l’appui des deux pays à une solution pacifique à l’horrible violence à Gaza. Le Royaume-Uni s’est engagé à reconnaître l’Etat de Palestine à l’Assemblée générale des Nations unies si Israël ne prend pas de mesures substantielles dans cette direction».

dialigue@lequotidien.sn