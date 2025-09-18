A chaque discours, lors de ses différentes sorties, le Premier ministre ne manque jamais de revenir sur la situation catastrophique dans laquelle son Président et lui ont trouvé les finances publiques de l’Etat, et qui explique les difficultés auxquelles doivent faire face le Sénégal et les Sénégalais. Pour comprendre que la situation était sérieuse, après l’avoir martelé à Milan devant ses partisans d’Europe, Sonko a réitéré ses déclarations lors du Conseil des ministres hier. Une manière de nous faire comprendre à quel point les chefs de Pastef sont heureux de Macky Sall. Si ce dernier ne leur avait pas légué ce pays, qui iraient-ils accuser de leurs échecs ?

Par Sucré-Salé