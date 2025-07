Le Sénégal a toujours été un pays de liberté d’expression, où les relations entre la presse et le pouvoir ont toujours été chaotiques. En dehors de la parenthèse de 20 ans de Abdou Diouf, tous les autres dirigeants ont fait des médias leurs premiers opposants. Abdoulaye Wade ne s’en cachait même pas, qui ne se voyait d’autres opposants que les journalistes. Macky a peu utilisé du bâton pour se servir de la carotte. Mais en termes de rapports dégradés, peu feront pire que les gens de Pastef. Le plus malheureux pour eux, est que, plus ils tentent de museler les médias, plus ils braquent l’opinion contre eux.