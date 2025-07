Dans ce journal, on a toujours estimé que l’arrivée des dirigeants de Pastef au pouvoir était une bénédiction déguisée. Toutes les énormités et tous les dérapages que ces gens se permettaient dans l’opposition étaient mis, par l’opinion, sur le compte du pouvoir fraudeur et illégitime de Macky Sall. Cela a fait qu’à leur arrivée au pouvoir, ils se sont crus autorisés toutes les licences. Et surtout, la faculté de transformer toute déroute judiciaire en victoire populaire que seuls des rebuts de l’opposition se permettraient de nier. Devinette : pourraient-ils un jour reconnaître et accepter une défaite par voie des urnes ?