Les 54% d’électeurs qui ont porté Diomaye au pouvoir doivent se demander si en fin de compte, ils n’ont pas été floués. Ceux qui ont donné une écrasante majorité de 130 députés à Pastef, croyant aider leurs dirigeants à conforter leur

majorité, doivent se demander pourquoi ils se sont levés un dimanche matin pour voter. C’est sans doute pour cela que les pirogues ont repris en masse le chemin des îles Canaries. Comment en effet, après tous leurs efforts, peuvent-ils avaler qu’on leur dise que «Pastef n’est pas encore au pouvoir» ? Que leur faudrait-il encore faire après tous ces efforts ?

Par Sucré-Salé