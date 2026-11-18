On peut dire que c’est un train qui arrive à l’heure au sommet de la sphère politique. Dans un communiqué officiel daté du 17 novembre 2026, le Conseil national de Pastef-Les Patriotes a acté l’exclusion de plusieurs personnalités de premier plan. Une décision prise à la suite de la rupture consommée entre le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, leader historique du parti, et de la création du mouvement Kiiraay.

La rupture est désormais formelle et irréversible. Réuni ce mardi 17 novembre 2026, le Conseil national de Pastef a prononcé la perte automatique de la qualité de membres et la radiation définitive de plusieurs dizaines de cadres et militants de ses rangs.

En application de l’article 6 des statuts du parti, cette vague d’exclusions sanctionne le ralliement de ces cadres au mouvement Kiiraay, récemment fondé par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye après sa rupture politique avec Ousmane Sonko.

Une liste de cadres influents rayés des effectifs

Parmi les noms qui figurent sur le document officiel du Conseil national, la présence de figures institutionnelles et politiques majeures marque un tournant historique pour la formation politique. On y retrouve notamment essentiellement des ministres et des directeurs généraux, qui ont préféré continuer à accompagner le chef de l’Etat après le limogeage de Sonko à la Primature : Bassirou Diomaye Diakhar Faye, jusqu’ici Secrétaire général de Pastef, en tête de liste, suivi de Yankhoba Diémé, Alioune Dione, Ibrahima Sy, Kéba Ndiaye, Abib Diop, Cheikh Saad Bouh Diouf, Ndèye Fatou Mbodji, Alassane Guèye, Babacar Touré, ainsi que de nombreux autres militants et responsables de sections comme Adiouma Sow, Fatou Kiné Diakhaté.

Cette décision entérine défensivement le divorce politique entre le chef de l’Etat et l’appareil historique de Pastef en plein de bras de fer institutionnel avec en prime le rejet définitif de la Lfr et aussi de la Lfi en commissions techniques. En structurant leurs forces autour du mouvement Kiiraay, les exclus affichent désormais leur émancipation vis-à-vis de la ligne politique incarnée par Ousmane Sonko.

Cette restructuration musclée augure d’une recomposition majeure de la majorité présidentielle et de l’opposition, ouvrant une période d’incertitudes et de redéfinition des équilibres institutionnels et électoraux au Sénégal.