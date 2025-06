L’ancien Dg du Port de Dakar, Pathé Ndiaye, était l’invité du «Grand Jury» ce dimanche sur la Rfm. Le leader du Pdrs s’est prononcé sur l’actualité politique, notamment le Dialogue national qui a démarré le 28 mai dernier. Sur ce sujet, M. Ndiaye a apprécié l’organisation de ces concertations. Selon lui, «ce Dialogue national est opportun». «Je suis de tout cœur avec cette initiative», a-t-il dit. Pour lui, c’est une démarche essentielle pour faire face à la situation politique actuelle. Parlant du système politique, thème du Dialogue national, M. Ndiaye soutient que «le gouvernement actuel ne peut pas en décider sans qu’il n’y ait une concertation entre les différentes parties : les partis politiques, la Société civile, entre autres».

Dans la même veine, le leader du Pdrs a fait savoir que l’un des chantiers de ce dialogue doit être la réforme du système électoral qui est encore perfectible. Et d’indiquer : «Notre système électoral mérite d’être perfectionné : le problème du bulletin unique, revoir le parrainage pour éviter les campagnes électorales passionnées qui entraînent des dérives avec des morts… tout ça, il faut qu’on arrive à le régler. On a un système électoral qui est bon, mais tout système mérite d’être perfectionné. Par exemple, le problème du bulletin unique, il est temps qu’on le règle au moins pour minimiser les coûts, le parrainage également, il faut se prononcer. J’ai toujours pensé qu’on a un mauvais système de parrainage, parce qu’il a pour finalité d’assurer la crédibilité des candidats. Oui pour un parrainage à revoir ou à supprimer, parce que le parrainage, tel que conçu dans les pays où il est mis en œuvre de manière correcte, c’est pour assurer la crédibilité des candidats, mais non ce que nous vivons où il s’agit d’élections primaires. Il faut revoir cela parce qu’on sait dans quel contexte il a été fait, avec le dessein inavoué d’éliminer des candidats (…).»

Lors de cette émission, l’ancien Dg du Port de Dakar a soutenu qu’il est nécessaire qu’un consensus se fasse sur les réformes envisagées. De ce fait, Pathé Ndiaye a livré sa position concernant le régime politique. «Nous avons un système où c’est un régime présidentiel déconcentré, avec un Premier ministre qui peut avoir une délégation de pouvoir (…) si on veut aller plus loin en mettant dans la Constitution un certain nombre de pouvoirs, on risque de changer la nature (…) Cela ne m’agrée pas, on irait vers un régime parlementaire. Or le Pm est certes responsable devant le Parlement, mais il n’est pas forcément de la majorité parlementaire. Je suis pour un régime présidentiel avec une possibilité de donner plus de pouvoirs au Pm, et ces pouvoirs sont déjà prévus, ce ne sont que des pouvoirs délégués. Si le président de la République n’est pas satisfait, il peut les reprendre. Sur ce plan-là, je ne vois pas ce qu’il faudrait changer, au risque de dénaturer le régime politique dans lequel nous sommes et qui est très stable», a-t-il déclaré.Pathé Ndiaye plaide ainsi pour des réformes consensuelles sur le système politique, sur la base d’un dialogue inclusif.

