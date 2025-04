Le défilé devant les procureurs, dans le cadre des enquêtes sur des détournements présumés du fonds Covid, a de quoi donner des sueurs froides. On se rend compte que ce pays, comme l’affirment certains, n’est pas aussi pauvre que cela, il est plutôt appauvri. Quand de simples fonctionnaires de certains ministères parviennent à cautionner, en moins de 2 jours, plus de 258 millions de francs Cfa, on peut se demander comment ce pays n’est pas encore parvenu à dépasser le 4ème sous-sol dans sa chute. Sans les exonérer de leur désir politicien de vengeance, on peut comprendre pourquoi les nouvelles autorités veulent faire rendre gorge à certains responsables.