Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont officiellement pris fin hier, même si les dernières médailles seront remises aujourd’hui à certains jeunes athlètes. Les jeunes gens qui étaient venus se mesurer aux nôtres et à leurs compères du monde vont nous laisser à nos problèmes nationaux, et qui n’ont pas vraiment été occultés par leur présence ici. Au moins, eux nous distrayaient de la morosité générale et nous empêchaient de voir les pirogues qui prenaient le large pour l’Espagne. Maintenant, nous restons chez nous, dans un pays pauvre, sans budget et sans ressources. Otage de deux clowns.