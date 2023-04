L’interdiction de pêcher certaines espèces pour préserver les ressources halieutiques n’est pas respectée par certaines pirogues, selon Alioune Ndoye, ancien ministre de la Pêche, devenu aujourd’hui ministre de l’Environnement et du développement durable. Venu présider hier la Revue annuelle conjointe (Rac) 2023 du ministère de l’Environnement et du développement durable, l’ancien ministre de la Pêche et de l’économie maritime a constaté la présence de pirogues artisanales à hauteur de la corniche-est. A ses yeux, c’est une violation d’une interdiction en vigueur dans cette zone. «Aujourd’hui, pêcher des juvéniles au Sénégal c’est interdit. Nous sommes ici, entre le Lagon et le Savana.

Ici, ça ne peut être rien d’autre qu’une nurserie, il n’y aurait pas de grands poissons ici. Il y a toute la flotte de pêche artisanale qui aujourd’hui, depuis des heures, est en mer, en maillant des filets encerclant tout autour qui vont pêcher tous les juvéniles. Demain comment on peut avoir des poissons ?», s’insurge l’ancien ministre de la Pêche. «Il faut de la répression, parce que normalement, il doit y avoir des unités pour interdire ça. Comment ce petit espace, qui est une nurserie, est agressé par nos pêcheurs et ça, c’est la pêche artisanale, il n’y a pas de bateau», poursuit le ministre de l’Environnement. «Nous avons interdit à ces bateaux de prendre les appâts vivants dans ces zones, notamment la baie de Hann et cette zone-là. Cela était fait la dernière année de ma présence dans ce ministère pendant cinq mois. Je n’avais pas renouvelé les licences de pêche des bateaux européens du fait de ce contentieux», appuie-t-il.

«Mais si des acteurs de la pêche artisanale viennent pêcher ces appâts vivants, pour cela c’est toute la politique qui est à terre. Ceci par exemple est une agression faite par les premiers bénéficiaires parce qu’ils vivent de ça. Si vous tuez vos juvéniles, vous n’aurez jamais de poissons», regrette Alioune Ndoye.

