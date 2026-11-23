Les représentants des organisations professionnelles de la pêche artisanale, venus de 29 pays africains, ont posé les jalons d’une nouvelle feuille de route pour la souveraineté alimentaire du continent. Précédée d’un atelier régional les 19 et 20 novembre sur le thème «Commerce intrarégional et systèmes alimentaires durables en Afrique», cette rencontre, tenue dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la pêche, a débouché sur l’adoption de la Déclaration de Mbour. Dans ce texte fondateur, les professionnels rappellent le rôle stratégique de la pêche artisanale dans la sécurité alimentaire, la nutrition et l’emploi de millions de familles côtières et riveraines.

Toutefois, ils dressent un constat sans concession : le potentiel du commerce entre pays africains reste largement sous-exploité.

En cause, des barrières réglementaires, logistiques et sanitaires, mais aussi des pertes post-capture importantes liées au manque d’infrastructures de débarquement, de chaîne du froid et de transport. La déclaration pointe également les menaces qui pèsent sur la durabilité de la ressource, notamment la surexploitation, la pêche Illicite, non déclarée et non réglementée (Inn), les effets du changement climatique et l’accès encore trop limité des femmes aux financements et aux marchés, alors qu’elles assurent l’essentiel de la transformation et de la commercialisation.

Face à ces défis, la Caopa adresse une série de recommandations précises en appelant les gouvernements africains à créer des corridors commerciaux halieutiques pour relier les zones de production aux pays enclavés, mettre en place des mécanismes de financement adaptés aux artisans, mareyeurs et jeunes entrepreneurs, investir dans les infrastructures de conservation et faire respecter les zones réservées à la pêche artisanale.

A l’Union africaine et aux communautés économiques régionales, la Caopa demande d’accélérer l’harmonisation des normes dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et élaborer un Pacte africain pour le commerce intrarégional des produits de la pêche et de l’aquaculture. Elle a également invité les partenaires techniques et financiers à soutenir les investissements dans les chaînes de valeur et renforcer les capacités des organisations, en ciblant prioritairement les femmes et les jeunes. De leur côté, les organisations membres s’engagent à promouvoir une gestion responsable des ressources, à encourager l’insertion professionnelle des jeunes et à défendre les droits des communautés. Via cet «Appel de Mbour», les décideurs sont invités à unir leurs efforts pour faire de la pêche artisanale le moteur de systèmes alimentaires résilients et inclusifs.

La Caopa implante son siège à Malicounda

Au-delà des plaidoyers politiques, cette édition 2026 restera gravée par la réception officielle du nouveau siège moderne de la Caopa à Malicounda (Péage), bâti en dix mois. Pour le gouvernement sénégalais, l’implantation de ce bâtiment consolide le rôle du pays comme carrefour de coopération maritime. Représentant la ministre des Pêches et de l’économie maritime, Amadou Lamine Diagne a salué la mobilisation de la confédération face aux enjeux du secteur. «Cette infrastructure symbolise bien plus qu’un simple bâtiment. Elle représente l’aboutissement d’une vision, la concrétisation d’un engagement collectif et la manifestation de la volonté des organisations professionnelles africaines de renforcer leur cadre institutionnel afin de mieux servir les communautés de pêcheurs et de transformatrices», a déclaré Amadou Lamine Diagne.

L’ouverture de ce siège vient couronner près de trois décennies de structuration.

Née des premières rencontres à la fin des années 1990 entre professionnels du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie, l’initiative a pris forme lors de son assemblée constitutive à Banjul (Gambie) en 2010 avec neuf pays, avant d’obtenir sa reconnaissance officielle au Sénégal en 2013.

Sidi Ahmed, ancien président de la Caopa, est revenu avec émotion sur les débuts modestes du mouvement, évoquant notamment une réunion décisive à Conakry en 2008 où le manque de moyens contraignait certains délégués à dormir au bord d’une piscine.

«Certains dormaient au bord d’une piscine. Aujourd’hui, la Caopa a sa maison. Une maison pour les pêcheurs artisanaux, les femmes transformatrices et les commerçants de toute l’Afrique», s’est réjoui Sidi Ahmed, exhortant la nouvelle génération à faire vivre l’organisation depuis les quais et les marchés. Ce projet immobilier a pu aboutir grâce à l’appui financier et technique de l’organisation allemande de coopération Pain pour le Monde (Brot für die Welt), partenaire historique de la Caopa depuis sa création. Présente à Mbour, Imke Fr. T. Mieddelton, la directrice du département Afrique de l’organisation allemande, a salué la résilience des communautés côtières et l’égalité hommes-femmes incarnée par le bureau strictement paritaire de la confédération. «Défendre la pêche artisanale, ce n’est pas seulement défendre un secteur économique. C’est défendre des communautés, des cultures, des droits et des façons de vivre», a-t-elle affirmé, voyant dans ce siège un espace de réflexion et de débat pour renforcer les sociétés civiles africaines.

Sa collègue, Ingrid, qui a suivi de près l’évolution du chantier lancé avec le soutien de l’équipe locale menée par Gaoussou Guèye, a tenu à souligner que la paternité de cette réussite appartient avant tout aux acteurs africains eux-mêmes. «Depuis de nombreuses années, la Caopa fait entendre sa voix avec force. Et cette voix a enfin trouvé sa propre maison», a-t-elle conclu, formulant le vœu que ce lieu demeure un foyer de solidarité et d’innovation au service de la souveraineté alimentaire du continent.

Par Alioune Badara CISS (Correspondant) – abciss@lequotidien.sn