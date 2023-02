Transparancy international a publié son rapport 2022 portant sur l’indice de perception de la corruption de 180 pays.

Dans ce classement, le Sénégal est plutôt proche de la zone rouge. Le pays de la Teranga totalise un score de 43 points. Le Sénégal est devancé sur cette bande par le Bénin et le Ghana. L’Afrique du Sud suit de près le Sénégal dans ce classement ayant réalisé le même score.

Le Sénégal fait partie des pays ayant obtenu un score inférieur à 50. La synthèse de l’étude relève une situation désastreuse en Afrique subsaharienne.

« La majorité des pays de la région n’ont fait aucun progrès contre la corruption, leur niveau restant le même et la quasi-totalité (90 %) obtenant un score inférieur à 50 » lit-on dans la synthèse.

Le classement se fait à partir de la notation du degré de perception de la corruption dans le secteur public. Plus le score est proche de zéro plus les tendances démontrent une forte corruption. A contrario, plus le score est proche de 100, plus l’indice de perception de la corruption est nul.