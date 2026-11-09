Une semaine après le début des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, le Sénégal a finalement remporté trois médailles d’Or et une en Bronze, ce week-end, en lutte de plage. Une belle performance qui devrait inspirer le basket 3X3 qui joue aujourd’hui une place en finale en Filles et Garçons.

Par Woury DIALLO – Il aura fallu attendre une semaine exactement après la cérémonie d’ouverture pour voir la médaille d’Or brillée pour le Sénégal. Une semaine de longue attente pendant laquelle le pays hôte n’avait enregistré que la seule la médaille de Bronze de Matar Diop en judo, dans la catégorie des 66 Kg. Seulement, en l’espace d’un après-midi, la famille de la lutte a remis les pendules à l’heure sur la place de Saly avec deux médailles d’Or. D’abord, c’est la lutteuse Elisabeth Diatta qui a ouvert la voie. A seulement 16 ans, elle devient la toute première médaillée d’Or du Sénégal en battant la Japonaise Reisa Kojima (5-1) en finale. Un moment spécial et historique pour tout un pays, mais aussi pour toute une discipline. D’ailleurs, elle avait fini par donner le tempo à son coéquipier, Maguette Diop (80 kg), quelques minutes après, dans un combat disputé contre l’Azerbaïdjanais Nihad Suleymanli (4-0).

La cerise sur le gâteau ne pouvait être posée que par Ndeye Khady Anna Diatta, porte-drapeau de la délégation sénégalaise. Elle a remporté la médaille d’Or‎ des 45 kg dames du tournoi de lutte de plage. Victorieuse de la Colombienne Rubio Torres Valery Edith (3-0) en demi-finale, Ndèye Khady Anna Diatta a battu (3-1) la Mexicaine Rios Silva ‎et remporter la troisième médaille d’Or du Sénégal en lutte.

‎Le Sénégal s’est offert une nouvelle médaille, toujours en lutte, avec Abdoulaye Diouf qui a remporté la médaille de Bronze dans la catégorie des moins de 90 kg, ce dimanche. Le Sénégalais permet ainsi au pays d’enrichir son tableau des médailles dans une discipline qui continue de faire briller les couleurs nationales durant ces Jeux, souligne wiwsport. Il a battu le brésilien Allan Smith. C’est la troisième médaille de Bronze remportée avec le judo, l’équitation par équipe et le beach wrestling. Une performance des lutteurs qui devaient inspirer d’autres disciplines à l’image du basket 3X3, auteur d’un excellent parcours depuis le début de la compétition. Lioncelles et Lionceaux disputent, ce matin les demi-finales avec l’ambition de décrocher une place en finale, respectivement face à la Chine et l’Allemagne. Autrement dit, les yeux seront rivés du côté du Complexe Tour de l’œuf, au Point E.

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