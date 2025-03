Il y a une époque, on disait que le Sénégal recevait environ un milliard de francs Cfa par jour, venant de partenaires extérieurs. Les ministres de l’Economie et des finances ne savaient plus où donner de la tête, devant le nombre de conventions de financements qu’ils devaient signer chaque jour. Sans compter les sollicitations, les invitations à des colloques ou séminaires, pour des partenariats avec nombre de structures. Mais depuis quelque temps, les portes de l’immeuble Peytavin commencent à prendre rouille, à force de rester fermées. Plus de visiteurs étrangers. Même les journalistes qui allaient couvrir ces financements, certains ont commencé à oublier les noms des gendarmes à la guérite.

Par Sucré-Salé