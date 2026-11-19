Au lendemain de l’arrêt rendu par la Chambre d’accusation déclarant irrecevable le recours de Madiambal Diagne contre son mandat d’arrêt, son avocat, Me Ousmane Thiam, monte au créneau. Dans une note juridique, le conseil estime que le motif retenu par la juridiction confirme, par ricochet, l’illégalité de l’acte de poursuite visant son client.

La bataille judiciaire autour du mandat d’arrêt émis contre le patron de presse Madiambal Diagne se déplace désormais sur le terrain de l’interprétation stricte du Code de procédure pénale. Réagissant à la décision rendue le 18 novembre 2026 par la Chambre d’accusation, Me Ousmane Thiam, membre du pool d’avocats de la défense, a livré une analyse critique de l’arrêt qui a déclaré irrecevable la requête en annulation déposée par son client.

Le paradoxe de l’absence d’inculpation

Pour motiver sa décision d’irrecevabilité, la Chambre d’accusation a relevé que Madiambal Diagne n’avait pas la qualité d’inculpé et ne pouvait, de ce fait, saisir la juridiction. Une motivation dans laquelle Me Ousmane Thiam voit une contradiction juridique majeure, qu’il retourne en argument en faveur de son client.

Selon l’avocat, en actant que le journaliste n’est pas inculpé, la juridiction établit par là même l’impossibilité légale pour le président du Collège des juges d’instruction du Pôle judiciaire financier (Pjf) de décerner un mandat d’arrêt à son encontre. Pour étayer sa démonstration, la robe noire s’appuie sur l’article 114 du Code de procédure pénale, lequel définit le mandat comme «l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé».

Une «nullité textuelle» selon la défense

Rappelant que le Droit pénal est d’interprétation stricte, Me Ousmane Thiam souligne que la qualité d’inculpé ne s’acquiert qu’à partir du moment où le juge d’instruction notifie à une personne, sur procès-verbal de première comparution dans son cabinet, les infractions qui lui sont reprochées.

Dès lors, soutient le conseil, le mandat d’arrêt national -et a fortiori international- émis en l’absence de cette formalité est dépourvu de base légale. Une situation qui, d’après lui, constitue une «nullité textuelle» qui aurait dû conduire la Chambre d’accusation à prononcer l’annulation de l’acte plutôt que l’irrecevabilité du recours.

La responsabilité de l’Etat pointée du doigt

Au-delà de la bataille de procédure, l’avocat met en avant les conséquences subies par son client à la suite de l’exécution de ce mandat, notamment son arrestation en France, les restrictions imposées à ses déplacements ainsi que l’atteinte portée à sa réputation.

Estimant que ces mesures découlent d’un acte pris en violation des règles garantissant les droits de la défense et les droits humains, Me Ousmane Thiam considère que «la responsabilité de l’Etat s’en trouve principalement engagée». Et l’avocat de conclure, critique, sur le sentiment d’une justice d’exception : «L’on a l’impression qu’il y a un droit taillé sur mesure et destiné à être appliqué exclusivement à Madiambal Diagne.»