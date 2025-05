Farba Ngom et Tahirou Sarr, même destin. Le député et l’homme d’affaires seront devant la Chambre d’accusation financière le 4 juin 2025 pour plaidoiries, en vue de contester la saisie de leurs biens par l’Etat du Sénégal. Alors que l’audience en appel contre les ordonnances de saisie de leurs biens était prévue hier. Ce report fait suite à une demande conjointe de l’Agent judiciaire de l’Etat et du Parquet général.

Incarcérés depuis février dernier, Farba Ngom et Tahirou Sarr sont poursuivis dans le cadre d’une enquête ouverte par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).