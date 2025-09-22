Dans le cadre du Plan Sénégal émergent (Pse), l’Etat a décidé de mettre en place des agropoles pour moderniser et industrialiser le secteur agricole, afin de garantir la souveraineté alimentaire, créer des emplois et réduire le déséquilibre de développement entre la capitale, Dakar, et les autres régions du pays. Mais, le Parquet financier près le Pool judiciaire financier avait décidé d’ouvrir une enquête il y a plus de quatre mois pour des allégations de «marchés fictifs» et de «détournement de fonds», notamment au niveau de l’Agropole Nord qui couvre la région de Saint-Louis. Confiée à la Section de recherches de Saint-Louis, elle a procédé aux premières arrestations : la première concerne le sieur El Hadj Khassim Diouf pour des délits supposés de détournement de deniers publics et escroquerie. Si le Parquet de Saint-Louis a hérité finalement du dossier, les investigations vont se poursuivre avec le défèrement de M. Diouf, probablement aujourd’hui.

Selon des sources du Quotidien, tous les agropoles vont être fouillés, surtout que leurs coûts sont estimés à des centaines de milliards de francs Cfa avec des investissements pluriannuels avec comme partenaires la Bad, la Bid, le Fonds vert climat. L’investissement prévu pour l’Agropole Nord est d’environ 65 milliards de francs Cfa, 64 milliards F pour le Centre, 52, 6 milliards pour le Sud.

bsakho@lequotidien.sn