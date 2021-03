La fin de l’Etat de catastrophe demain ne doit pas être une occasion pour la communauté de baisser les bras face à la pandémie du Covid-19. Tel est l’avis du chef de l’Etat, qui invite à mettre en œuvre «une stratégie de communication persuasive et une mobilisation communautaire adaptée».

La fin de l’Etat de catastrophe sanitaire ce vendredi 19 mars à 0 Heure «ne signifie pas la fin de la pandémie» du coronavirus. C’est du moins l’avis du chef de l’Etat. Hier, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le Président Macky Sall a demandé au gouvernement de «développer auprès des populations, une stratégie de communication persuasive et une mobilisation communautaire adaptée afin d’éviter tout relâchement, préjudiciable aux efforts collectifs jusque-là consentis pour faire face à la pandémie Covid-19». Au moment où la polémique sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca et que le Sénégal a déjà administré près de 30 mille doses de celui-ci, le premier des Sénégalais demande au «ministre de la Santé et de l’action sociale, d’accélérer le déploiement de la campagne nationale vaccination, en veillant à l’administration adéquate aux concernés, de la seconde dose».

Abdoulaye Diouf Sarr est surtout invité «à accentuer le plaidoyer pour l’observation stricte des mesures barrières et le respect permanent du port du masque dans les commerces, les transports et les lieux publics». Dans le domaine pharmaceutique, le président de la République a évoqué «la relance des activités de l’usine pharmaceutique Medis Sénégal Sa» en rappelant «l’urgence de finaliser le processus». Il a attiré l’attention du chef du département de la Santé sur «la nécessité de finaliser le plan de réformes devant soutenir les importants investissements dans le système sanitaire, en impliquant fortement toutes les parties prenantes (partenaires so­ciaux, universitaires, collectivités territoriales, etc.)».

Dans le domaine des infrastructures hospitalières, le chef de l’Etat a demandé au ministre Abdoulaye Diouf Sarr «de veiller au fonctionnement optimal des quatre (4) nouveaux hôpitaux régionaux de Kaf­frine, Kédougou, Sédhiou et Touba, dont il procédera à l’inauguration, très prochainement».

La jeunesse ayant été au cœur des dernières manifestations violentes, le Président Macky Sall, dans le souci de répondre aux aspirations de cette couche de la Nation, a rappelé au gouvernement, «la nécessité de procéder à une évaluation prospective des politiques de jeunesse, de renforcer la vie associative et de promouvoir une nouvelle doctrine inclusive et participative de promotion de l’emploi des jeunes». «Il a, à ce propos, insisté sur la nécessaire prise en charge des préoccupations des jeunes, par un changement de paradigme, en développant davantage une démarche d’écoute et de proximité dans la formation, l’encadrement, l’entreprenariat, l’insertion et l’emploi des jeunes», souligne le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la Répu­blique insiste sur «l’impératif de territorialiser, au niveau des communes et départements, les plateformes de gestion des offres et demandes d’emplois des jeunes et de déployer les dispositifs innovants de l’Economie sociale et solidaire». D’où le fait qu’il requiert «la tenue, dans le courant de la semaine prochaine, des Comités régionaux et départementaux de développement (Crd et Cdd) sur l’emploi des jeunes associant tous les acteurs concernés».

Au ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, le chef de l’Etat demande «d’engager en relation avec la ministre de la Jeunesse, et la Commission d’évaluation des politiques et programmes publics, une évaluation des politiques de jeunesse et d’encadrement des jeunes, dont le rapport exhaustif devra lui être soumis avant fin avril 2021».

Pour un renforcement rapide du Service civique national

«Le président de la République invite, dans le même élan, les ministres en charge de l’Education, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse à consolider les actions d’instruction civique et de formation citoyenne des jeunes», informe le document. Qui poursuit : «Le chef de l’Etat demande, à ce sujet, à la ministre de la Jeunesse, avec le concours du ministre des Forces armées et du ministre des Finances et du budget, l’urgence de renforcer le Service civique national (Scn), structure qui doit être dotée d’un plan stratégique, ainsi que de ressources humaines et financières exceptionnelles à partir de 2021».

«Le chef de l’Etat invite, enfin, la ministre de la Jeu­nesse à présenter en Conseil des ministres, avant la fin du mois de mars 2021, le projet de loi d’orientation sur le volontariat», conclut le communiqué.