La Direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts a joint l’utile à l’agréable. Lors du lancement du Plan national d’adaptation et de Financement vert climatique (Pna-Fvc), la Direction du changement climatique a insisté sur les outils-clés et concepts adaptés à la problématique pour sensibiliser, former et évaluer des questions de changements climatiques au niveau de la région de Fatick. «On a terminé deux jours de formation du Comité régional sur les changements climatiques de Fatick à propos du Processus national d’adaptation.

L’objectif de cette formation, c’était de doter les membres du Comrecc de connaissances, de compétences, d’outils nécessaires afin de leur permettre de mieux comprendre leurs rôles dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’adaptation et de pouvoir identifier, au niveau de la région, les options d’adaptation prioritaires», a indiqué Ousseynou Ndione, chargé de projet au niveau de la Direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts au ministère de l’Environnement.

Au cours de ces deux jours de formation, renseigne-t-il, les populations de Fatick, les services techniques déconcentrés de l’Etat, la Société civile, entre autres, ont été formés sur les fondamentaux des changements climatiques et les concepts-clés du phénomène environnemental. Ce sont des concepts, dit M. Ndione, «utilisés tout au long de ce processus, notamment les concepts d’adaptation, d’atténuation, de vulnérabilité et de résilience». Selon lui, il s’agit de concepts nécessaires pour permettre d’avoir la même compréhension afin d’atteindre les objectifs dans le cadre du Pna. «Nous avons eu à voir les outils d’intégration de l’adaptation dans le document de planification, notamment le Pdc et le Pdd.» Dans la même veine, il a été aussi question des rôles et responsabilités des communautés régionales pour accompagner les Comités régionaux sur les changements climatiques (Comrecc) à jouer ce rôle de sensibilisation, de formation, de surveillance, d’évaluation des questions stratégiques liées aux changements climatiques au niveau de la région de Fatick.

Par Moustapha NDIAYE – Correspondant