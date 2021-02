La direction de l’Exploitation du Port autonome de Dakar (Pad), avec l’appui des acteurs portuaires et l‘Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), a initié «une vaste opération de désencombrement de la Plateforme de distribution pendant la période du 19 au 21 février 2021».

Ces opérations qui s’inscrivent dans la mise en œuvre du Plan de transformation portuaire à l’horizon 2023, devraient participer «considérablement à l’amélioration de la fluidité, de la circulation des personnes et des biens, sans oublier la sécurité et la récupération de surfaces assez importantes au niveau de la plateforme».

Située au niveau de la Rocade Hann Bel Air, la Plateforme de distribution a une superficie de 21 ha. Sa capacité de stockage est estimée à 40 mille m2. Mais l’encombrement de cet espace constitue un véritable goulot d’étranglement des activités portuaires.

Raison pour laquelle, considère le directeur de l’Exploi­tation, «cette action de haute portée citoyenne devra permettre au port de trouver une solution définitive et durable à l’énorme problème d’insalubrité au niveau de la Plateforme de distribution». In fine, assure Amadou Raci­ne Dia, «ces opérations permettront d’organiser le stationnement anarchique des camions dans la plateforme».

«Force est de constater qu’au troisième jour de l’opération, nous avons réussi à débarrasser et à enlever totalement toute la saleté stockée au niveau de la plateforme. Dorénavant, il sera question d’organiser l’ensemble des sorties et des entrées au niveau de la plateforme», poursuit M. Dia.

Un bureau chargé d’assurer le suivi, de réglementer la circulation à l’intérieur de la plateforme est mis en place sous la supervision de la gendarmerie qui s’occupera de tous les aspects liés à la sécurité.

Le Plan de transformation portuaire à l’horizon 2023 est présenté comme «un gros chantier qui appelle la participation de l’ensemble des acteurs portuaires pour faire du Port de Dakar une plateforme logistique de référence en Afrique.

La réussite de cette noble mission obéit à une bonne politique d’investissements, et qui intègre dans son opérationnalisation, les exigences environnementales pour un port propre et fluide».

A ce propos, précise Mama Diakhoumpa du Collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison des conteneurs, «depuis l’arrivée du Directeur général, Aboubacar Sédikh Bèye, nous travaillons la main dans la main. Il a trouvé une situation catastrophique, mais il a réussi à apporter énormément d’innovations dans le développement du Port autonome de Dakar. Nous ne cesserons jamais de le remercier. Nous sommes prêts à l’accompagner pour les missions futures. La relation entre le Port et le Collectif est sincère, fraternelle qui n’est mue que pour le développement de notre pays.»