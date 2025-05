Il est admirable de voir à quel point les élites sénégalaises peuvent être versatiles. Le parti au pouvoir a montré que sa position dans l’opposition, concernant la criminalisation de l’homosexualité, est aujourd’hui fortement éloignée des principes qu’il assure défendre. Mais la relance de ce débat voit également des éminences de notre Société «Si Vile» se déculotter une fois de plus, pour embrasser les positions du Prince. Et ce sont les plus braillards qui chaque fois s’empressent de vouloir donner des leçons. Le Nouveau Type de Sénégalais, tant prôné par Y’en a marre, est maintenant au Grand Théâtre, aux côtés de Kilifeu.

Par Sucré-Salé