7 millions 400 mille francs Cfa, c’est le montant de l’épargne réalisée par les femmes de la «Calebasse» de Gourel Diadié, un quartier dans la commune de Tambacounda. Elles sont une soixantaine de membres à composer la «Calebasse», a expliqué Diawel Ka, la présidente.

La «Calebasse» est une forme d’association qui permet aux femmes de la localité de se retrouver pour faire des épargnes. Grâce aux épargnes hebdomadaires, les bonnes dames ont pu collecter plusieurs millions de nos francs. «Cette année, nous sommes à plus de 7 millions d’épargne. Aujourd’hui, il est venu le moment de faire le partage», a déclaré Diawel Ka, la présidente.

Le partage du pactole est effectué à la veille de la fête de Tabaski.

Chaque femme reçoit la somme qu’elle a épargnée durant l’année. Certaines reçoivent jusqu’à 500 mille francs, d’autres 200 mille, ainsi de suite. «C’est une excellente initiative trouvée à travers ces «calebasses» qui nous permettent de faire d’importantes économies», s’est réjouie la présidente. Laquelle ajoute que grâce à la «Calebasse», les femmes ne vont plus dans les banques et autres institutions financières pour des crédits. «Nous nous prêtons de l’argent à des taux quasi insignifiants. Ce qui est totalement différent de ce que font les banques. Au-delà des prêts, nous développons des activités génératrices de revenus grâce aux fonds collectés. Ce qui permet aux membres de bénéficier des avantages tirés de la vente des produits. Comme des fourneaux économiques, des condiments et des denrées alimentaires. Une manière d’accompagner les chefs de ménage.

Les bénéfices issus de la vente des produits ont permis, cette année, l’achat de fourneaux «Diambars», des fours pour la grillade de viande, divers condiments nécessaires pour la Tabaski.»

Mais, précise Diawel Ka, la caisse n’est pas totalement vidée. A chaque fois, il y a un montant qui est gardé comme fonds de caisse.

Par Abdoulaye FALL Correspondant – afall@lequotidien.sn