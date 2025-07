A l’ère du Projet, l’heure est encore au règlement de comptes. Après avoir dit pis que pendre de la gestion politique de l’époque du tyran sanguinaire et faussaire Macky Sall, qui s’est notamment distingué par des emprisonnements massifs de journalistes et la fermeture d’organes de presse, comme rappelé par 56 des universitaires du Projet, on reprend les mêmes comportements. En pire. Il a fallu 12 ans à Macky pour sanctionner des médias. Ici, en début de quinquennat, on est en train de faire mieux et plus. Dommage que ce ne soit pas dans le redressement économique et la lutte contre le chômage.

Par Sucré-Salé