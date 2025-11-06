Les magistrats de l’Ums semblent avoir repris la parole et leur mordant. La période où ils se laissaient injurier par un ancien opposant devenu Premier ministre semble avoir pris fin. Maintenant, ils voudraient faire la leçon aux

politiciens qui voudraient leur indiquer un chemin. La rupture tant chantée il n’y a guère reviendrait-elle ? Même des avocats internationaux reviennent pour fustiger les détentions arbitraires, chose dont on disait que seul un régime dictatorial comme le Sénégal en a connu il y a 12 ans pouvait pratiquer. A croire que plus le temps passe, moins les choses changent.