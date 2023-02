A Dakar, la circulation des charrettes interpelle les maires des différentes communes. Elle sera bientôt interdite aux Parcelles Assainies, Cambérène et Grand-Yoff où se déroule un programme test pour l’élimination des charrettes dans la capitale. Barthélémy Dias et les édiles de ces communes se sont engagés à prendre des arrêtés nécessaires pour les régenter leur existence avant la fin de 2023 dans ces espaces communaux. Pourtant, il y a un arrêté pris en 2016 dans ce sens, mais il n’est pas suivi d’effets.

Chef de Service du dialogue citoyen et de l’accueil aux usagers au niveau de la Ville de Dakar, Vincent Gomis annonce des discussions inclusives sur la question, le remplacement des charrettes par des tricycles. Avec un emprunt de 25 milliards de F Cfa, la mairie va arriver à régler le problème d’urbanisation de Dakar en résolvant les questions de voirie, le dessablement des rues,…

Pouvez-vous nous faire un peu le point sur la situation et le nombre de charrettes à Dakar ?

A Dakar, vous le constatez comme nous, il y a des charrettes un peu partout. Mais il y a des communes où véritablement, c’est un fléau. Nous avons la commune des Parcelles Assainies, de Grand-Yoff, au Centre de Dakar comme Hlm, Niary Tally, Dieupeul, mais aussi Colobane où on retrouve un très grand nombre de charrettes. La commune de Mermoz Sacré-Cœur notamment à Mermoz et Pyrotechnie. Après, nous avons des communes où c’est moins accru comme le Plateau, Point E et Fann Résidence, Gueule Tapée. Mais comme vous le savez, c’est un engagement de campagne du député maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias qui s’était engagé un peu à s’attaquer à ce problème des charretiers. Donc, nous sommes sur la phase de recensement au niveau de trois communes que nous avons considérées comme des communes-tests à savoir Cambérène qui est un peu la porte d’entrée du département de Dakar mais aussi Parcelles assainies et Grand Yoff. DU fait du fort taux de présence des charretiers dans ces communes-là, nous devons nous attaquer à ce problème là et trouver une solution de concert avec les charretiers et tous les acteurs autour de cette problématique. Donc, nous sommes en train de faire le recensement. Et rien qu’aux Parcelles Assainies, nous avons enregistré quelque 128 charretiers. Au niveau de Grand-Yoff c’est légèrement un peu nombreux avec 140 charretiers et au Cambérene un peu moins autour de 90. Alors, rien que dans ces communes là, on est presque à plus de 300 charretiers.

Ces charretiers continuent pour le moment de circuler dans Dakar comme bon leur semble. Est ce que des arrêtés relatifs à leur réglementation est prévu ?

Le recensement continue d’être fait parce que, le modus operandi, c’est de voire les charretiers, les convoquer. Ils viennent avec leur pièce d’identité et on fait nous à notre niveau, une base de données. Ce qui est prévu, c’est de remplacer les charrettes par des tricycles (motos) et ça demande un travail sérieux. Sur la réglementation, il y a un arrêté datant de 2016 qui a été pris mais comme nous l’avons constaté aussi il n’est pas encore suivi d’effet. Ce que nous comptons faire, c’est d’associer tout le monde : les autorités déconcentrées à savoir, le préfet de Dakar, les maires des communes dans le cadre de l’intercommunalité pour qu’ensemble, avec tous les acteurs puissent se réunir, définir un plan d’action et le dérouler. Sur le plan de la réglementation, le problème ne se pose pas puisque, les maires des communes que nous avons déjà visitées se sont engagés à prendre des arrêtés à temps voulu pour interdire un peu la circulation de ces charrettes dans ces zones là.

Justement, vous avez évoqué un arrêté datant de 2016 qui imposé aux charretiers d’avoir un permis et un éclairage mais aussi il restreint leur espace de circulation. Ces réglementations sont allégrement ignorées, comme pas mal d’autres sur la route…

Oui cet arrêté contraignait un peu les charretiers par une visite technique et un certain nombre de règles contraignantes. Mais, on s’est rendu compte que ça n’a pas été suivi d’effet. C’est pourquoi, le maire le disait toujours dans tous ces projets : une gestion inclusive, participative et intelligente. Et nous avons pris langue avec la préfecture et toutes les autorités autour de cette question là pour qu’ensemble, au niveau de la réglementation comme au niveau aussi du suivi évaluation de ce projet-là, que tout le monde puisse être imprégné et que ensemble, nous puissions régler définitivement la question.

Etes-vous prêt concrètement à interdire la circulation de ces charrettes à Dakar ?

Oui ! Oui ! Au niveau de la ville de Dakar, le maire est prêt et même au niveau des autres communes comme Parcelles Assainies, Cambérène et Grand-Yoff. Ces maires se sont engagés une fois que ce projet mis en place, à prendre des arrêtés nécessaires pour en tout cas interdire la circulation des charrettes dans les territoires de ces communes-là. Nous allons le faire progressivement mais un tel chantier ne peut se faire en une année voire deux ans. Ce qui est sûr, ça va être fait entièrement sur le quinquennat, avant la fin de 2023. Et il n’y aura plus de charrettes là-bas et progressivement, nous allons nous attaquer aux autres communes aussi. Un projet du programme de pavage aussi va se reprendre un peu dans ces communes là. C’est pour dire que, c’est un programme bien réfléchi. Là, une bonne partie a été prise en charge par le budget 2023.

Alors que vont devenir tous ces «borom charrettes» dont la plupart vivent dans la précarité ? Êtes-vous prêt à les accompagner ?

Oui, nous proposons un accompagnement. Déjà, nous allons remplacer les charrettes par des tricycles. Mais quand vous parlez avec la plupart de ces charretiers, il faut le dire, beaucoup d’entre eux viennent des zones rurales. D’ailleurs, en période d’hivernage, pour la plupart, ils retournent chez eux pour aller travailler dans des champs parce que, dans ces zones rurales, ils servent parfois d’ambulance. Et véritablement, la ville va les accompagner. Nous avons fait ici une journée de solidarité le 12 mai dernier et nous avons donné des tricycles à certains charretiers. Et nous comptons continuer sur cette lancé et remplacé ces charrettes par des tricycles qui coûtent au moins 1 million 200 mille F Cfa. Après, nous allons de concert avec eux, trouver un modus operandi pour véritablement voir comment ils vont rentabiliser tout ça puisque, nous allons accompagner cela aussi avec nos programmes de pavage que nous allons reprendre mais aussi de réfection et de construction de route. Aujourd’hui, au niveau du territoire communal de Dakar, le maire a lancé au niveau de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), un emprunt de 25 milliards de F Cfa pour régler un peu ce problème de la voirie, du sable à Dakar pour que des gens puissent circuler avec des engins motorisés très tranquillement.

Propos recueillis par Ousmane SOW