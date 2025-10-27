Pape Malick Ndour retourne, ce matin, à la Section de recherches de la gendarmerie. Beaucoup de gens estiment que la convocation d’aujourd’hui vise à «corriger» l’erreur qu’a été sa libération du vendredi. La météo politique prédit que c’est une manière d’étaler sur la place publique, l’épreuve de force qui secoue le sommet de l’Etat et fait que les choses oscillent dans un sens ou dans un autre. Ce qui pousse à spéculer que du sort de Pape Malick aujourd’hui dépendra le fait que le Pm prendra part à la prochaine session du Conseil des ministres, ou alors aura fait une rechute…

Par Sucré-Salé