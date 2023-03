Surnommée wouddou (nombril en pulaar) depuis sa tendre enfance, Faty Niane est une actrice majeure pour l’automatisation des femmes de Podor. Dans ce département, elle est devenue une identité remarquable.

Par Demba NIANG – Il y a des destins jamais forclos. Surnommée wouddou (nombril en pulaar) depuis sa tendre enfance, Faty Niane était destinée à être la promotrice de l’automatisation des femmes du département de Podor. Depuis 2009, elle est très active dans le développement. Sa vie est dédiée à la formation et la capacitation des femmes, la formalisation des groupements de femmes, la recherche de financements et la mise sur pied d’unités de transformation de fruits et légumes sur toute l’étendue du département de Podor. Elle finit par devenir la personne-ressource dans ce domaine sur toute l’étendue du territoire national.

En 2009, Faty Niane s’illustre en tant qu’agent de Coun­terpart International. Mais après trois ans au service de l’Ong américaine, elle a été coptée par le Programme de productivité agricole de l’Afrique de l’Ouest (Ppaao/Waapp), par le biais de l’Agence nationale de conseil agricole et rural (Ancar) de Podor, qui avait fini de reconnaître son engagement au service du développement communautaire. Cette collaboration lui a permis de suivre une formation en transformation des fruits et légumes à l’Institut de technologies alimentaires (Ita) de Dakar. L’année 2014 était pour elle le début d’une vie au service de l’évolution de la condition des femmes en partant de sa commune, Mboum­ba, car elle entamait ses activités dans l’agroalimentaire. Des activités qui n’ont duré qu’un an, car celle qui sera plus tard la personne-ressource en matière de transformation des fruits et légumes au niveau national devait se rendre au Bénin pour une formation à la ferme Songhai, une pionnière de l’agroécologie en Afrique. Ce séjour au Bénin a été riche d’enseignements, car elle a eu la chance de rencontrer et d’échanger avec d’autres femmes africaines et découvrir de nombreuses techniques de transformation des fruits et légumes des pays voisins. Au retour de son voyage, Wouddou (nombril) et ses collaboratrices ont bénéficié d’un financement du Fonds national de recherche sur l’agriculture et l’agroalimentaire(Fnraa) pour l’achat d’équipements et un fonds de roulement. Pour un bon usage et la sécurité des équipements, Faty a financé, sur fonds propres, la construction du local pour les équipements et l’électrification. Très soucieuse de la collaboration entre les femmes du département et de la démultiplication de sa science, elle crée en 2018, la Plateforme des femmes transformatrices du département de Podor, composée de 1680 femmes professionnelles disposant d’une attestation de l’Ita. Pour concrétiser son vœu de voir les femmes du département s’autonomiser, elle a permis la mise en place et la production de 6 unités de transformation en fruits et légumes dont deux en art culinaire et transformation des céréales locales. Elle est aujourd’hui la pièce-maîtresse de la dynamique des groupements de femmes de Ndiayène Peindao à Diaba, dans vingt et une communes du département. Les femmes du département ayant pris goût aux activités, Faty Niane fait profiter son expertise au Sénégal et à l’étranger. En tant que formatrice, elle a participé à plusieurs événements comme le Salon international des industries et techniques agroalimentaires (Siagro) au Burkina Faso, la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales(Fiara) et l’Exposition universelle de Dubaï, entre autres. Sur le plan national, elle est pour la plupart du temps occupée à former les groupements de femmes un peu partout dans le Sénégal.

Pour arriver à l’autonomisation effective des femmes du département de Podor, Faty Niane porte leurs doléances aux autorités étatiques. Comme la mise à disposition de ressources financières suffisantes et accessibles aux femmes, la labélisation des unités en activité, l’accès au système d’emballage de designer et surtout la liaison avec les industries pour la commercialisation des produits.