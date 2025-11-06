aUn feu de brousse s’est déclaré entre les villages de Ouro Aly et Togan, dans le département de Podor (Nord), ravageant plusieurs hectares de végétation, a appris l’Aps auprès de la chargée de la Commission élevage de la commune de Guédé Village. L’incendie est survenu mardi vers 13 heures, avant d’être maîtrisé dans la soirée grâce à la mobilisation des habitants, appuyés par l’association Dental Bamtaare Podor et les agents des Eaux et forêts, a indiqué Aïssata Samba Sow. «La solidarité communautaire a permis de circonscrire rapidement le feu et d’éviter qu’il n’atteigne les zones d’habitation et les pâturages», a-t-elle expliqué. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais des dégâts matériels et environnementaux sont en cours d’évaluation. Mme Sow a salué la réactivité des populations et des services techniques, tout en appelant à renforcer la sensibilisation sur la prévention des feux de brousse à l’approche de la saison sèche.

Depuis deux semaines, le département de Podor fait face à une série de feux de brousse sans précédent. Le sinistre enregistré entre Ouro Aly et Togan fait suite à ceux survenus dans les communes de Gamadji Saré et Ndiayène Pendao, où plusieurs hectares de végétation avaient également été détruits.