L’absence des arrondissements de Thiès-Sud, de Thiès-Nord et de Notto à l’audience accordée par le Pm Amadou Ba, candidat de Benno bokk yaakaar (Bby), à 8 maires du département de Thiès a provoqué une controverse chez les responsables locaux de la mouvance présidentielle. Ces derniers vont jusqu’à dire que seuls quelques maires parmi ceux qui ont été reçus peuvent assurer une courte victoire au candidat Amadou Ba dans leur localité.

Huit maires issus de deux arrondissements sur les cinq que compte le département de Thiès ont été reçus, ce mercredi à Dakar, par le Premier ministre Amadou Ba, candidat de la Coalition présidentielle Benno bokk yaakaar (Bby) à la Présidentielle du 25 février 2024. Une audience où certains cadres de la mouvance présidentielle remarquent, pour s’en désoler, «l’absence des maires des arrondissements de Thiès-Sud, de Thiès-Nord et de Notto qui, pourtant, polarisent plus de 75% de l’électorat du département de Thiès. Soit tous les maires de trois arrondissements sur cinq du département de Thiès issus des communes les plus représentatives», informe Seneweb.

«Quel est le projet ?», question que se posent certains responsables à la base qui ne manquent pas de remarquer qu’«en plus, le maire de Khombole, Maguèye Boye, connu comme un poulain du Pm, a fait défection. Tout comme celui de Tassette, Mamadou Thiaw, ils ne reconnaissent pas le leadership du ministre d’Etat Dr Augustin Tine au niveau départemental».

Ils rappellent que «parmi les huit maires présents à cette audience, seuls quatre – Momar Ciss de Keur Moussa, Augustin Tine de Fandène, Talla Diagne de Thiénaba et Ahmed Dièye de Touba-Toul- sont en mesure d’assurer une courte victoire à leur candidat dans leurs communes. Excepté Mbaye Dione de Ngoundiane qui a réalisé de gros scores qu’aucun autre maire n’a fait dans le département, en gagnant aux Locales, avec une majorité absolue, le scrutin communal à plus de 60%, celui départemental à plus de 65% et versé plus de 5000 voix de différence au Conseil départemental».

A l’analyse, beaucoup de cadres du camp présidentiel à Thiès constatent «une division profonde dans les rangs de Benno bokk yaakaar, dans le département de Thiès». Ils en déduisent qu’«elle n’a aucune chance de gagner lors de la Présidentielle».