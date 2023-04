On en apprend de plus en plus sur l’incident entre Leroy Sané et Sadio Mané. Après la défaite du Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City (0-3) mardi, les deux joueurs se seraient chauffés. A tel point que le Sénégalais aurait ensuite asséné un coup de poing à l’ancien joueur de Schalke 04. La réaction de Sadio Mané serait due à une insulte raciste proférée par Leroy Sané pendant la rencontre : «Noir de merde.» Sur le plateau de Canal+Afrique, Diomansy Kamara, ex-international sénégalais, a confirmé cette version des faits jeudi. Dans Les Grandes Bouches, Kamara a confié avoir eu une discussion avec Mané concernant l’altercation.

«Ce qu’a dit Leroy Sané sur un terrain est juste insupportable»

«J’ai parlé avec Sadio, c’est un épisode qui l’a évidemment affecté (…). Ce que Leroy Sané a dit est grave et ne doit pas se dire sur un terrain. Sadio Mané va avoir sa communication, on ne va pas parler avant lui. Pour l’instant, c’est lui qui est incriminé, mais j’aurais suspendu les deux parce que ce qu’a dit Leroy Sané sur un terrain de football est juste insupportable, et ce sont des choses qu’on ne veut pas entendre», a déploré l’homme de 42 ans.

«Le Bayern n’a pas été juste»

Et «Dio» de poursuivre : «Pour moi, le Bayern n’a pas été juste dans cette histoire. Maintenant, pas la peine de jeter de l’huile sur le feu. Leroy s’est excusé, Sadio a pardonné et s’est lui aussi excusé. Pour le coup, c’est fini.»

Seul Mané a donc été sanctionné par le Bayern Munich. L’attaquant de 31 ans ne sera pas dans le groupe ce samedi pour le match à domicile contre Hoffenheim. «La raison est un comportement incorrect de Mané après le match de Ligue des Champions du Fc Bayern à Manchester City.» De plus, Mané a reçu une amende (plus de 300 millions Cfa).

Les éclaircissements du Bayern attendus

L’affaire Sadio Mané n’a donc pas fini de révéler ses secrets. Mais d’ores et déjà, les informations qui circulent, et non clarifiées par le Bayern, laissent la porte ouverte à toutes les rumeurs et interprétations.

Bild, qui a révélé la bagarre, a laissé en suspens la cause de l’aggravation de la situation. En effet, nous dit-on, qu’un échange de propos virils, entamé sur la pelouse de l’Etihad, s’est poursuivi dans les vestiaires, avec au final un coup de poing asséné par Sadio à Leroy.

C’était la première version qui circulait, jusqu’à ce qu’une autre ne s’appesantisse sur la teneur des propos racistes de Leroy Sané à l’égard de Sadio Mané. Celle-ci viennent rendre son geste, sinon excusable, très compréhensible auprès d’une certaine opinion. Sadio, pour réagir de la sorte, aurait été traité de «Noir de merde…», rapporte le site très crédible de Taggat.sn.