Le débat sur la propriété du Train express régional (Ter), remis au goût du jour par un article récent d’un journal français, indispose au plus haut point le Président Macky Sall. S’exprimant à l’ouverture du Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, le président de la République, qui a déploré une «autoflagellation permanente» pour évoquer la polémique suscitée, n’a pas raté les détracteurs de son projet. «Pendant qu’on travaille pour le développement de notre continent, vous trouverez des gens qui n’ont rien d’autre à faire que de peindre en noir, en bleu ou en je ne sais quelle autre couleur, les efforts qui doivent être la fierté de notre continent, et moi, je suis convaincu que l’Afrique ne doit rien envier à personne», a-t-il fait comprendre.

«Nous avons tout ce qu’il faut pour faire de notre continent le plus beau du monde. Faudrait-il que notre élite, et c’est là que le bât blesse en Afrique, soit engagée dans le progrès du continent, et non pas servir de caisse de résonance à des puissances perdues ou à des gens pour qui l’Afrique ne fera rien de bon», a-t-il poursuivi. Ce qu’il faut, selon lui, comprendre sur le Ter, c’est que c’est la propriété exclusive du Sénégal, qui a recruté une compagnie rompue à la tâche (Sncf) pour conduire, dans la sécurité maximale et pour la sécurité des passagers, ce train. Pas question donc, pour le Président Sall, qu’on «revienne toujours sur des polémiques sans lendemain. C’est un débat de bas-étage». «Ça aussi quelque part, c’est ce qui freine l’Afrique : l’autoflagellation permanente», a-t-il- déploré.